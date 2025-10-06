Ramoncín, indignado por las novedades del 'caso Koldo': "No sé si me da más vergüenza o más asco"

"Folios", "chistorras", "soles", "lechugas"... con estos términos en clave se habrían referido Koldo, su exmujer y Ábalos a los movimientos de dinero en efectivo de la trama, lo que Ramoncín considera inadmisible.

Koldo, su exmujer y José Luis Ábalos habrían utilizado palabras como "chistorras, "folios", "cajas de folios", "soles" o "lechugas" para referirse al efectivo en sus conversaciones donde hablaban sobre los movimientos del dinero.

En el informe de la UCO también aparecen unos sobres con importantes cantidades de dinero que habrían sido fotografiados por la abogada de José Luis Ábalos en los que aparece el logotipo del PSOE. Desde Ferraz, mientras tanto, se niega cualquier tipo de sospecha de financiación ilegal del partido.

Tras escuchar las conversaciones reveladas por el informe de la UCO, Ramoncín se muestra tajante en el vídeo sobre estas líneas: "No sé si me da más vergüenza o más asco".

Pablo Montesinos opina que mientras sigan surgiendo informaciones como estas "es muy difícil que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda recuperar la iniciativa política" y avisa que tienen que venir más informes de la UCO. "Tienen que venir más porque es necesario esclarecerlo", apunta por su parte Afra Blanco.

