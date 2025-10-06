Pablo Montesinos, sobre la Flotilla: "Si el presidente del Gobierno fuera del PP habría actuado muy parecido"

El periodista expone que en circunstancias "tan graves" se habla con el país en cuestión, en este caso Israel, para hacer las gestiones diplomáticas necesarias para trasladar a los ciudadanos.

Isabel Díaz Ayuso ha comparado a los miembros de la Global Sumud Flotilla con ETA. A estas declaraciones se ha sumado Vox, que no ha dudado en calificar a los activistas de es iniciativa solidaria como "personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo".

"Me llama mucho la atención que un partido político español, y muy español, en vez de defender a varias decenas de españoles que han sido torturados por una potencia extranjera todavía les saquen la cara y culpabilicen a los patriotas de haber sido torturados", comenta Iñaki López.

Ramoncín señala que ese es "el lenguaje más perverso que se puede utilizar para hablar de una cosa como esta". "No me extraña, hay una coherencia implícita en cómo se comportan y en lo que dicen", añade. Pablo Montesinos señala que él está convencido "que si hoy hubiera un presidente del Gobierno del PP, hubiera actuado, ante esta crisis, más o menos de forma muy parecida".

El periodista señala que ante circunstancias políticas "tan graves", se habla con ese país, se hacen las gestiones diplomáticas necesarias para así, poder trasladar a los ciudadanos. Montesinas indica que la Flotilla consiguió uno de sus objetivos: "Que todos estuviéramos mirando allí, que supiéramos lo que ha pasado". Montesinos apunta que, además, han relatado unas prácticas de un Gobierno "que nos dicen democrático y occidental, haciendo cosas que parecen de otros regímenes".

