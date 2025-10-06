Queda en libertad un padre tras haber violado a su hija en plena calle y con la presencia de su hijo menor

¿Por qué es importante? Fue detenido por violar a su hija de 20 años, en plena calle y ante la presencia de su otro hijo, de 8 años. Lo hizo de madrugada, en la avenida Tortosa de Lleida y fue sorprendido por una patrulla mientras cometiendo la violación.

Un impactante suceso ha ocurrido en Lleida, donde un hombre de 40 años fue sorprendido por la Guardia Urbana mientras violaba a su hija de 20 años en una plaza. A pesar de la gravedad del delito, el acusado ha quedado en libertad con una orden de alejamiento de 200 metros. La joven afirmó que no era la primera vez que ocurría, y su hermano de ocho años fue testigo del ataque. El juez considera que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que la medida de alejamiento es suficiente para prevenir una reiteración delictiva.

Decir que es tremendo lo que ha sucedido en Lleida, es quedarnos cortos. Porque este lunes hemos sabido que el hombre de 40 años que fue detenido tras violar a su hija ha quedado en libertad. Le sorprendió una patrulla de la Guardia Urbana en plena violación, en una plaza de Lleida. Al detenerle, descubrieron que su víctima era su propia hija, de 20 años, y que había otra persona presente: su otro hijo, de ocho años.

Y todavía puede ser peor este suceso. Porque, según el alcalde de la ciudad catalana, la joven ha declarado que no es la primera vez que ocurría, pero, como les decimos, el acusado ha quedado en libertad en la tarde de este lunes con una orden de alejamiento de 200 metros.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 03:00 horas del domingo, en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa. Este hombre fue detenido hace menos de 24 horas. La Guardia Urbana de Lleida lo detuvo la madrugada del pasado domingo como presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración sobre su hija veinteañera. La Policía Local notificó el caso a los Mossos d'Esquadra para que amplíen la investigación de los hechos.

¿Por qué queda en libertad?

Por ello, ahora nos preguntamos: ¿cómo es posible que este hombre haya quedado en libertad? Hay que recordar que hay testigos de la violación a su propia hija. Estaba presente su hermano, pero también la patrulla de la Guardia Urbana.

Para responder a esta cuestión hay que recordar que en Justicia existen tres supuestos para negar la libertad de una persona acusada: que exista un riego de fuga, que se puedan destruir pruebas claves para la investigación o que haya riesgo de reiteración delictiva. Es decir, en este último punto, que el padre vuelva a violar a su hija. Hecho que, por otra parte, la menor ya ha anunciado que puede suceder, pues no es la primera vez que la agrede sexualmente.

Pues bien, el juez considera que no va a huir, pues tiene arraigo familiar. Tampoco considera que pueda hacer desaparecer las pruebas del caso. Y, sobre el supuesto de reiteración delictiva, a este juez le basta con haber impuesto al hombre una medida de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima. Considera suficiente, para evitar que pueda volver a cometer este mismo delito el hecho de no poder ni acercarse ni comunicarse con su hija.

Además, como medida cautelar, el hombre de 40 años tendrá que comparecer de forma periódica en el juzgado más próximo al lugar de donde resida.

