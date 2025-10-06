Habla la madre del menor atacado por un perro en Cantabria: "El niño solo me gritaba: 'Mamá, quítamelo de encima'"

Más Vale Tarde entrevista a Erika Maza, madre del niño de cuatro años atacado por un perro en Cantabria. Gracias a la rápida intervención de sus padres, el menor fue liberado y se recupera de las heridas sufridas.

Afortunadamente, gracias a la rapidez con la que actuaron ella y su pareja, consiguieron liberar al pequeño de las fauces del animal. "Poquito a poco va recuperándose de los dolores", los cuales se concentran en la espalda, el cuello y la cabeza, donde tiene algunos golpes por las sacudidas del animal.

Erika recuerda aquel momento: iba de la mano con su hijo cuando pasaron al lado del perro, que se giró por detrás y le agarró por el cuello al pequeño. "Me abalancé sobre el perro para intentar abrirle la boca, el niño solo me gritaba: 'Mamá, quítamelo de encima'", relata.

Asimismo, señala que el animal no tiene seguro y que, en más de una ocasión, varios vecinos de la zona le pidieron a la dueña que lo llevase con correa y bozal, ya que el perro había atacado a otros animales previamente.

"El perro no tiene seguro", comenta Erika, y añade que afortunadamente las vacunas del niño "son válidas hasta el año que viene, eso es un alivio por la parte que le toca a mi hijo por salud".

En estos momentos, el can se mantiene en su domicilio a pesar de la denuncia interpuesta por Erika. "Al no ser el perro potencialmente peligroso y al ir atado, se queda de momento en el domicilio y no pasa nada", explica la madre.

Por otro lado, Erika asegura que tanto ella como su hijo necesitarán ayuda psicológica, sobre todo el menor, para que en el futuro no sufra un trauma con los animales.

