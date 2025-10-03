El curioso 'diccionario del dinero' de Ábalos: así convertía los billetes en "soles", "lechugas" y "chistorras"

El contexto Entre 2014 y 2024, Ábalos movió dinero en sobres y transferencias para sus hijos, exmujeres y empleados del hogar, pagando desde matrículas universitarias hasta joyas, mientras la Guardia Civil sigue intentando aclarar 60.000 euros cuyo origen se desconoce.

En el mundo de José Luis Ábalos, los billetes no eran simples billetes: tenían apodos. Los de 500 euros eran "chistorras", los de 200 "soles" y los de 100 "lechugas". Y si Ábalos pedía "folios"… mejor no confundirse: lo que quería era efectivo. Así lo refleja el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza los ingresos y pagos del exministro durante su etapa en el PSOE y en el Gobierno.

No se trataba solo de lenguaje pintoresco. La UCO explica que estos códigos se usaban para distribuir dinero en metálico de manera discreta, incluyendo pagos a familiares, exmujeres, hijos, exparejas y empleados del hogar. Judicialmente se documentaba otra cosa, pero el informe apunta que, en la práctica, los sobres y transferencias contaban otra historia.

Entre 2014 y 2024, Ábalos recibió del PSOE 19.638 euros en concepto de gastos, dietas y kilometraje. La Guardia Civil confirma que lo declarado por él coincide con los registros del partido. Parte de ese dinero llegaba por transferencia y otra parte en sobres, algunos de los cuales ilustran ahora el informe de la UCO.

Pero la historia se complica con su asesor, Koldo García. Según la investigación, Ábalos decidía quién cobraba y qué se pagaba, mientras su asesor ejecutaba los pagos. Entre los destinatarios figuran sus hijos, su exmujer, su asistenta y algunas exparejas. Incluso hay detalles concretos: 1.500 euros para la matrícula de odontología de Jéssica Rodríguez o unos pendientes de oro rosa por 1.000 euros. En total, los pagos gestionados por Koldo suman 95.437 euros.

Los destinatarios de las mordidas de Ábalos

Además, se identifican 60.270 euros en efectivo cuyo origen sigue sin aclararse. La Guardia Civil destaca que los mayores ingresos coinciden con su etapa como secretario de Organización del PSOE (2017-2021) y ministro de Fomento (2018-2021), disminuyendo después. Ábalos sostiene que estos pagos correspondían a gastos o liquidaciones de compañeros.

El informe también apunta a su hijo, Víctor Ábalos Aguado, que le habría transferido 56.000 euros: 32.000 se justifican como alquiler de un piso en Bétera (Valencia) y 23.000 provienen de otra cuenta del hijo.

En suma: "soles", "lechugas" y "chistorras" que pasaban de mano en mano, un entramado de pagos y transferencias que ahora la UCO intenta encajar con lo declarado oficialmente. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿todo este dinero tiene un origen tan limpio como se sostiene?

