Más Vale Tarde va al cine para ver el documental de Melania Trump: "¿Dónde se han gastado los 75 millones? Porque esto era un publirreportaje"

Un equipo de Más Vale Tarde encabezado por María Lamela ha acudido a una de las salas de cine donde se proyectaba el documental de la primera dama y ha transmitido sus impresiones tras verlo.

El documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se ha publicado este viernes en 27 países y un equipo de Más Vale Tarde ha acudido a una de las salas donde lo proyectaban para verlo. Sin embargo, tras su visionado, la pregunta que se ha hecho la periodista María Lamela es: "¿Dónde se han gastado los 75 millones? Porque esto era un publirreportaje".

Asimismo, la impresión que le ha transmitido es que "sales del cine con la misma sensación que entras, sin conocer a Melania Trump". "Vemos a una mujer tan fría, tan seria, tan hermética que es imposible ver un alarde de cercanía", ha añadido.

En cuanto a los mensajes políticos, ha destacado que en todo momento se intenta poner el foco sobre "un claro mensaje pacificador que pretende Donald Trump en este segundo mandato". Además, se ha filmado un momento en el que la mujer de un rehén de Hamás acude a reunirse con la primera dama y esta le indica que esté "tranquila porque llega el presidente Trump y esa va a ser su prioridad".

Por otra parte, la primera dama intenta en todo momento enfocar su función a la "filantropía, a las causas sociales y a los proyectos que ellos constantemente tienen que desarrollar", sin embargo, "hay 40 minutos de metraje en los que Melania lo que hace es diseñar su abrigo para la toma de posesión". "Parece más un reportaje de una revista de moda que lo que viene siendo enseñarnos su tarea de los proyectos que está preparando", ha agregado.

Además, ha detallado que en la sala tan solo había 11 personas. Del total, dos de ellas "han salido de la proyección antes de terminarla"; "a otras tres mujeres les ha encantado y dicen que han conocido a una Melania Trump que les encanta"; "otras tres dicen que esto es un publi-reportaje, que les ha parecido un aburriendo y que no lo recomendarían".

Por último, ha destacado que cuando ha llegado a los cines el cartel estaba perfectamente colgado, pero que a lo largo de la tarde lo han quitado y que estaba tirado "roto" en el suelo

