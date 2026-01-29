Iñaki López: "Ayuso monta un funeral para las víctimas de Adamuz, pero no para las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza"

Mientras Ayuso decide contraprogramar la misa de homenaje a las víctimas del accidente de tren en Huelva, llama a los familiares de los muertos en las residencias que denuncia los protocolos de la vergüenza "plataforma de frustrados".

Isabel Díaz Ayuso ha decidido contraprogramar la misa de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Huelva con otra en la catedral de la Almudena de Madrid. Una decisión polémica, por la que la oposición le acusa de querer acaparar protagonismo a costa de las víctimas.

Un acto con los tres obispos que hay en Madrid, pero con una reducida presencia política, ya que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado hasta la capital onubense.

Frente a esto, hoy mismo se refería a los familiares de los muertos en las residencias madrileñas que han denunciado los protocolos de la vergüenza como "plataforma de frustrados".

"Ayuso monta un funeral para las víctimas de Adamuz, pero no para las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza", afirma rotundo Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

