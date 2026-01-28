Temporal de nieve, en directo | La borrasca Kristin obliga a cortar carreteras y suspende clases en muchas regiones

Cerradas las avenidas marítimas de Garachico (Tenerife) por la subida del mar La Policía Local de Garachico (Tenerife) ha informado del cierre este miércoles de las avenidas marítimas del municipio tinerfeño debido a la subida del mar. Hasta nuevo aviso, no podrán circular vehículos ni peatones por las avenidas Tomé Cano y Adolfo Suárez. La Policía Local recomienda evitar las zonas afectadas y seguir las indicaciones de las autoridades. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la alerta por fenómenos costeros, en el caso de Tenerife, en las costas este y sureste, con la previsión de olas de entre 4 y 5 metros. EFE Compartir en X

Sánchez llama a la prudencia y pide "evitar desplazamientos innecesarios" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó este miércoles a la prudencia y pidió "evitar desplazamientos innecesarios" por el paso de la borrasca Kristin, que ya afecta a 106 tramos de carreteras. Así o afirmó Sánchez en un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que "hoy muchos puntos de nuestra geografía se encuentran con avisos activos por nieve, lluvia y rachas fuertes de viento". "Seamos muy prudentes y evitemos desplazamientos innecesarios", añadió el presidente invitando a consultar la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el estado de las carreteras en España en la Dirección General de Tráfico (DGT). Servimedia Compartir en X

Aena activa su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas Aena ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el temporal de este miércoles, 28 de enero, y ante las previsiones de la Aemet, que avisa de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes. En un mensaje en redes sociales, el operador aeroportuario también ha aconsejado a los pasajeros que vayan a volar en las próximas horas que consulten con su aerolínea el estado de tu vuelo. Además, ha recomendado el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto, que está registrando algunos retrasos en los vuelos programados para este jornada, tal y como se puede comprobar en su web. Europa Press Compartir en X

El viento provoca el vuelco de dos camiones en el puente sobre el río Tajo en la A-66 en Cañaveral (Cáceres) Las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Kristin' han provocado el vuelco de dos camiones de gran tonelaje a su paso por el puente sobre el río Tajo en la A-66, en el punto kilométrico 520. Ambos vehículos, uno en cada sentido de la autovía, han quedado tumbados en la calzada sin que se hayan producido daños personales relevantes, aunque sí ha afectado al tráfico, que ya se ha reanudado controlado por la Guardia Civil de Tráfico. Europa Press Compartir en X

Nivel rojo por la crecida del río Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jáen) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén), mientras que se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca donde también hay riesgo de desbordamientos. A primera hora de esta mañana el Guadalquivir presentaba un caudal de 261,94 metros cúbicos por segundo y alcanzaba un nivel de 5,03 metros, muy cerca del límite del puente existente en Villanueva de la Reina. Fuentes municipales han señalado que la situación está estabilizada aunque si continúan las precipitaciones se teme por anegaciones en las zonas de cultivo del término municipal. EFE Compartir en X

La borrasca Kristin se cobra su primera víctima mortal en Portugal Un hombre falleció este miércoles en el área metropolitana de Lisboa tras caer un árbol en el coche en el que se encontraba, siendo la primera víctima mortal de la borrasca Kristin en Portugal, informó la Protección Civil lusa. El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Paulo Santos precisó en declaraciones a EFE que el accidente se produjo en la localidad de Vila Franca da Xira. El responsable añadió que hay "varios" bomberos que han resultado heridos y que hay "decenas" de personas desalojadas. Según sus datos, durante esta noche han registrado más de 1.500 incidencias, siendo los distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria y Coimbra los que más daños han sufrido por el temporal, que ha generado fuertes ráfagas de viento. En concreto, han notificado "incontables" caídas de árboles, daños en edificios y carreteras y la caída de una noria en la localidad de Figueira da Foz. EFE Compartir en X

La A-6, intransitable en ambos sentidos desde Aravaca hasta la salida de Madrid en Guadarrama La A-6 en Madrid está intransitable desde Aravaca hasta la salida de Madrid en Guadarrama en ambos sentidos y en nivel negro. Se corta el acceso a esta vía por limpieza de la misma, según traslada la DGT. Compartir en X

Aviso rojo en Almería y Cáceres por rachas huracanadas de 130 km/h La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo -peligro extraordinario- por rachas huracanadas de al menos 130 km/h en zonas de Almería y Cáceres debido a la borrasca Kristin, la sexta de gran impacto en este mes de enero en España, tras Goretti, Harry, Ingrid, Chandra y Joseph. La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que el aviso de Cáceres estará activo hasta las 10.00 horas y afecta a la meseta, Villuercas y Montánchez, y el de Almería se refiere al valle del Almanzora y Los Vélez, y perdurará hasta las 21.00 horas. Todas las comunidades y ciudades autónomas están este miércoles con avisos por viento, mala mar, nieve o lluvia debido al azote de Kristin. Solamente se libran de los avisos la mayor parte del interior del tercio norte peninsular y las zonas terrestres de Canarias. Compartir en X

El temporal de lluvia y nieve afecta a 101 carreteras, 9 de la red principal y 19 cerradas El temporal de lluvia y nieve que azota estos días la península mantiene desde primera hora de este miércoles 101 carreteras afectadas, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque hay nueve autovías con tramos con problemas y restricciones. Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 8:40 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en Castilla y León, concretamente en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve. También necesarios en la M-607 en Madrid, en Colmenar Viejo, en tanto que la DGT pide mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra; en la AP-6 en Segovia, en la zona de El Espinar y entre Zamora y León; además de la A-66 en Ribaseca (León). EFE Compartir en X

La Consejería de Educación pide a los centros "valorar la situación de acceso a sus instalaciones" Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han indicado a los directores de los centros educativos afectados por la nevada que valoren la situación de acceso a sus instalaciones, "primando siempre la seguridad". "Los alumnos y docentes que tengan problemas para llegar a los centros deben permanecer en sus domicilios. Los colegios e institutos estarán abiertos para atender a aquellos escolares que ya estén en las instalaciones", defienden. Compartir en X

Un total de 75 carreteras afectadas por la nieve Además, la A-66 en Cáceres (Extremadura), en la zona de Elvas hacia Salamanca, la alerta de carreteras es negra, por lo que se considera vía intransitable. En total, son 75 las vías afectadas por la nieve en toda España, seis de ellas en la red principal. Compartir en X

🔴 Obligatorio circular con cadenas en todos los puertos de la Comunidad de Madrid El temporal de nieve continúa con fuerza y la DGT ha activado la alerta roja para todas los puertos de la Comunidad de Madrid, donde es obligatorio circular con cadenas o neumáticos de invierno. Según la última actualización de la Dirección General de Tráfico, la obligación de cadenas está activa en: A-1, a la altura de Somosierra (Madrid)

M-607 - Colmenar Viejo (Madrid)

A-6 y AP-6, desde Las Rozas (Madrid) hasta Gudillos (Segovia)

A-40 y AV-20, en Ávila capital Compartir en X

