Melania, Bezos y 75 millones de dólares: la mujer de Donald Trump estrena su documental

El documental de Amazon sobre Melania Trump se ha estrenado envuelto en controversia, con acusaciones de que podría ser un intento de Jeff Bezos de ganar el favor del presidente de Estados Unidos. La presentación tuvo lugar en el Trump-Kennedy Center, con la pareja presidencial desfilando por una alfombra negra. Durante el evento, Melania agradeció a su marido, mientras Donald Trump elogiaba a su esposa, haciendo comentarios racistas sobre su país de origen. La prensa recibió desaires habituales, y Trump mostró descontento por preguntas sobre el coste del documental, que alcanzó los 75 millones de euros. La producción se estrenará en 3.000 cines de 20 países.

El documental que Amazon ha grabado sobre Melania Trump se estrena cargado de polémicas, y es que para algunos se trata de todo un soborno de Jeff Bezos al presidente de Estados Unidos y su mujer.

El pasado jueves por la noche, la pareja estuvo desfilando por una gran alfombra negra, que no roja, del recientemente renombrado Trump-Kennedy Center para presentarlo.

La pareja presidencial ha celebrado por todo lo alto el estreno del nuevo documental de Melania, aprovechando la ocasión para lucirse. "Quiero agradecer a mi marido, el director de Estados Unidos", señalaba.

Ambos se lanzaron halagos mutuos durante el estreno. "Es alguien con quien puedo contar", aseguraba Donald Trump a la prensa. Unos halagos entre los cuales el mandatario de EEUU sacaba a relucir su patente racismo.

"Ella viene de un país lejano, un país maravilloso y limpio. No tiene los mismos problemas que otros países", destacaba.

Durante el evento, tampoco han faltado las más que habituales faltas de respeto a los periodistas. "Noticias falsas The New York Times", decía Trump.

Al presidente de Estados Unidos parece que no le ha sentado bien que le pregunten por el brutal desembolso de Amazon en el documental. En total, 75 millones de euros con los que Bezos podría estar buscándose el favor de Trump.

Una producción en la que, dicen, les veremos más cerca que nunca. Entre tanta pompa, focos y autopromoción, las celebridades MAGA se han dejado ver apoyando a la mujer del presidente. 3.000 cines acogerán su estreno mundial en una veintena de países.

