Ahora

Se estrena el documental de Melania Trump

Donald Trump dedica unas bonitas palabras a Melania por su documental: "Es una buena influencia para mí"

Donald y Melania Trump

Donald Trump ha arropado a su mujer, Melania, durante el estreno de su documental, que estará disponible en 3.300 cines, contando EEUU y España. Además, el presidente de Estados Unidos ha tenido unas bonitas palabras para Melania.

"Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, comprende lo que está sucediendo y, realmente, es una buena influencia para mí", destaca Donald Trump de su mujer. Desde el plató de Aruser@s se muestran sorprendidos del color de pelo del presidente de EEUU.

"¿Me lo parece a mí o el pelo lo tiene menos amarillo?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que "antes era amarillo pollo".

Georgina Rodríguez visiona el documental de Melania

Georgina Rodríguez ha visitado la Casa Blanca para apoyar a Melania Trump en su documental, que verá la luz este 30 de enero. Sin embargo, algunos privilegiados han podido verlo antes. Es el caso de la pareja de Cristiano Ronaldo, como puedes ver en este vídeo.

