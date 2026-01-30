Liliana y Fidel, los hermanos que perdieron a su madre en Adamuz y dieron una lección de dignidad en el funeral de Huelva

¿Por qué es importante? Ambos recordaron a su madre, quien viajaba en el primer coche del Alvia accidentado en Adamuz, y pidieron saber la verdad.

El funeral religioso en el polideportivo Carolina Marín de Huelva estuvo marcado por el emotivo discurso de Liliana y Fidel Sáez, quienes perdieron a su madre, Natividad de la Torre, en el accidente de trenes de Adamuz. En nombre de las víctimas, reclamaron conocer la verdad sobre lo ocurrido y llamaron a la unidad en una sociedad polarizada. Liliana recordó a su madre como una mujer generosa y creyente, mientras su hermano Fidel calificó como un milagro que cuatro de los cinco miembros de su familia sobrevivieran. A pesar de la tragedia, la familia busca respuestas y justicia.

El funeral religioso celebrado el pasado jueves en el polideportivo Carolina Marín de Huelva estuvo marcado por la emotividad de las palabras de las víctimas y de sus familiares. Dos de ellos, Liliana y Fidel Sáez, dos hermanos que perdieron a su madre, Natividad de la Torre, de 79 años, en el accidente de trenes de Adamuz, hablaron en nombre de todas las víctimas y pidieron conocer qué pasó con exactitud, así como hicieron un llamamiento a la sociedad polarizada en la que nos estamos convirtiendo. "Lucharemos por saber la verdad", aseveró

Como no podía ser de otra forma, en todo momento les pudo la emoción, pero Liliana sacó fuerzas para recordar, a pesar del dolor, a su madre. Ella era una mujer onubense muy creyente y a la que se le pudo poner cara gracias a la fotografía que mostraron durante toda la ceremonia sus familiares ubicados en la primera fila. "Generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con todo lo que tenía", afirmó.

Durante el discurso estuvo acompañada en todo momento por su hermano, Fidel, quien sostenía una flor blanca y que calificó como un milagro que cuatro de los cinco miembros de la familia que viajaban en el Alviasobrevivieran al accidente. En este sentido, Natividad viajaba en el coche uno con su hijo Luis Carlos y tres de sus nietos. "Fueron a Madrid al Rey León. Fue mi hermano para acompañarlos porque aunque mi madre se encontraba bien, iba con tres menores de ocho, diez y trece años", indicó en una entrevista a un medio de comunicación.

Sin embargo, la desgracia quiso que en el momento del accidente estuvieran sentados justo detrás del maquinista. "Cuando le tuvimos que contar a mi hermano que mi madre había fallecido él empezó a llorar y nos dijo que no sabía por qué estaba ahí", expresó.

Con todo, desde la tragedia de Adamuz, esta familia se ha mostrado crítica, pero tan solo quiere que se conozca la verdad. "Tenemos que saber lo que ha sucedido porque era evitable, no entendíamos que quisieran venir los que no han estado con nosotros para hacerse una foto", manifestó Fidel.

