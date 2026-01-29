Melania Trump apura la promoción de su documental frente al previsible fracaso en las taquillas de EEUU

¿Por qué es importante? Se ha embolsado 28 millones de dólares, mientras que Amazon ha gastado 35 solo en publicitarlo. Dura casi dos horas y narra cómo vivió los 20 días previos a su regreso a la Casa Blanca.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha apurado las últimas horas para hacer promoción de su documental antes de que este viernes se estrene en los cines de 27 países. La cinta dura una hora y cuarenta y cuatro minutos y narra cómo vivió los 20 días anteriores a su regreso a la Casa Blanca. En este sentido, durante una entrevista en la 'cadena Fox' ha asegurado que es "una persona muy reservada y muy selectiva". "Esa es mi decisión y nadie me controla", ha añadido respecto a su motivación para llevar a cabo esta película.

Esta especie de biografía le ha reportado 28 millones de dólares de remuneración a la primera dama, mientras que Amazon se ha gastado 35 millones de dólares solo en promocionarlo. La productora no ha escatimado en gastos y ha alquilado vallas publicitarias en todo el mundo, incluso en la gigante pantalla esférica de Las Vegas. Algo que no ha sentado demasiado bien a los empleados después de que la empresa anunciara el pasado miércoles 16.000 despidos. Asimismo, los analistas lo han interpretado como un gesto para acercarse a la Administración Trump.

Grafismo que muestra la disponibilidad de entradas en la sala de uno de los principales cines de EEUU para ver el documental de Melania Trump

"Es increíble, parece estar captando la atención de mucha gente", ha asegurado por su parte el líder republicano, quien ha asegurado que la venta de entradas está casi agotada. Sin embargo, si se hace una revisión por la venta de entradas online de los diez principales cines del país, el resultado es que la mayoría están vacías. Tanto es así, que en Boston han aparecido sospechosos anuncios que ofrecen hasta 50 dólares por ocupar un asiento con la condición de no levantarse antes de tiempo.

Por otra parte, durante la noche de este jueves la alfombra roja y la polémica irán de la mano, puesto que algunos amigos del clan Trump podrán ver el preestreno. En la lista se encuentran personalidades como el lobo de Wall Street real, Jordan Belfort; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como otros familiares y allegados.

