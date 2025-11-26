Cristina Pardo desvela el "mal recoger" de Bea de Vicente en la fiesta de cumpleaños de Ramoncín: "No veía el momento de irse"

Iñaki López y Cristina Pardo arrancan Más Vale Tarde y el presentador desvela que muchos de ellos estuvieron ayer en la fiesta de Ramoncín. En este vídeo, Iñaki avisa: "Si alguien quiere discreción, no soy el periodista indicado".

Como ya es tradición, Iñaki López y Cristina Pardo arrancan con buen humor Más Vale Tarde y en esta ocasión lo hacen saludando al "listado de la gente que estuvo en la fiesta de Ramoncín por su 70 cumpleaños".

El presentador da en el vídeo sobre estas líneas más detalles de esta celebración que según él, demostró que "Keith Richards le hace los recados a Ramoncín".

Iñaki asegura que "nos lo pasamos muy bien" e incluso confiesa que "si en algún momento nos quedamos en blanco no es un micro ictus, sino producto de la farra de ayer".

Cristina Pardo, por su parte, desvela el "mal recoger" de Bea de Vicente "para sorpresa de nadie": "No veía el momento de irse a casa", comenta la presentadora, mientras Iñaki 'avisa' de que "si alguien quiere discreción, no soy el periodista indicado".

