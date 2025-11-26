Maestre estalla por las mentiras de Mazón y Vilaplana: "Jugar al parchís o follar, da igual, pero estaban juntos"

Qué está diciendo "Basta ya de paños calientes y de tonterías. Estaban juntos, han estado mintiendo. Él, encima, siendo responsable de lo que ocurrió", asevera el periodista ante los últimos avances de la investigación.

Los últimos avances de la investigación penal de la DANA vuelven a desmontar las mentirasde Carlos Mazón sobre dónde estaba y qué hacía mientras los valencianos se ahogaban. La documentación recabada por la jueza ahora ha desvelado que la periodista Maribel Vilaplana, con quien el president estuvo casi cuatro horas comiendo en 'El Ventorro' aquel día, pagó el ticket del parking donde tenía el coche a las 19:47horas, una hora después de abandonar el restaurante.

Además, el diario 'Levante', que cita fuentes del PP, ha revelado que la periodista llevó a Mazón en su coche hasta el Palau de la Generalitat tras salir del aparcamiento. Para Antonio Maestre, si algo está claro es que ambos "han estado mintiendo".

Así lo sostiene el periodista en Más Vale Tarde, donde asevera que desde que salieron de 'El Ventorro' hasta que Mazón llegó al Palau estuvieron juntos, en contra de lo que ambos han declarado públicamente y, en el caso de Vilaplana, en sede judicial.

"Hay mucha gente que estaba mintiendo y que sabía lo que estaba ocurriendo", apunta Maestre, que sostiene que todo ese tiempo "estuvieron juntos haciendo lo que les diera la gana, que todos podemos intuir lo que estaban haciendo".

"Lo que no estaban haciendo era trabajando Maribel Vilaplana y Carlos Mazón sentado al lado. Estaban en casa de Carlos Mazón, haciendo lo que ellos quisieran hacer dentro de la casa de Carlos Mazón, jugar al parchís o follar. Me da igual, pero estaban juntos, los dos, una hora desde las 18:45 hasta las 19:47 que pagó el parking y a las 20:00 le acercó", agrega. "Basta ya, basta ya de paños calientes y de tonterías. Estaban juntos, han estado mintiendo. Él, encima, siendo responsable de lo que ocurrió", zanja.

En similar sentido se ha pronunciado también la periodista Carmen Morodo: "Nos han estado mintiendo todo el tiempo y además han estado compinchados los dos en esta mentira que han estado sosteniendo", ha aseverado, también en MVT.

"No me importa qué estuvieron haciendo el tiempo que pasaron juntos, no voy a entrar ahí, pero lo que es evidente es que quedaron a comer y que hasta las 20:00 de la noche ellos pasaron toda la tarde juntos. Esa tarde que pasaron juntos, los valencianos se estaban ahogando, pero era más importante lo que tenían entre manos", ha sentenciado.

