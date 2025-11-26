Montesinos, sobre las memorias del emérito: "No me ha gustado nada que se dirija a los españoles con una entrevista en otro país"

Juan Carlos I ha concedido una entrevista para una televisión francesa, que se emitirá este miércoles. El emérito busca dirigirse a los españoles para explicarse, algo que critica el periodista ya que lo va a hacer en un medio francés.

Juan Carlos I, tras la publicación de sus memorias, ha concedido una entrevista a un canal francés. En la misma, habla, entre otras cosas, sobre el 23F y cómo vivió esa noche. Además, también se ha presentado como un actor principal del avance de la transición hacia la democracia e, incluso, ha afirmado que la Constitución lleva su nombre, bautizándola como "la Constitución del Rey Juan Carlos".

Iñaki López señala que, "por mucho que miremos, la Constitución española no se llama Constitución española del rey Juan Carlos I". José Enrique Monrosi, por su parte, afirma que el emérito "se lo ha inventado". Además, añade que "la democracia no la trajo el rey Juan Carlos sino que la trajeron los españoles que le exigían a las instituciones que esto fuese el fin de la dictadora".

Pablo Montesinos apostilla que el rey Juan Carlos fue "una pieza elemental para que pasáramos de la dictadura a la transición". "Podría haberlo torpedeado y hacerlos más difícil", añade. El periodista, por su parte, señala que no le ha gustado que el emérito conceda esa primera entrevista a un medio francés.

"Dice que se quiere dirigir a los españoles para explicarse y lo hace en otro país", expone, "si quiere dirigirse a los españoles llame a Más Vale Tarde". Además, considera que el emérito debería tener "un poquito más de responsabilidad" ya que está haciendo "mucho daño a la institución".

