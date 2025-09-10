Cristina Pardo responde a la queja de Ayuso por el trato de su pareja en los juzgados: "Su novio nunca pidió entrar en coche"

Isabel Díaz Ayuso defendió a su pareja, Alberto González Amador, y denunció en 'Espejo Público' un "intento de aniquilarla" por parte del Gobierno. Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo reacciona a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su última aparición pública, Isabel Díaz Ayuso habló sobre la investigación de su pareja, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal. La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró en 'Espejo Público' que el caso es contra ella "y es un intento del Gobierno de aniquilarme".

Además, criticó el 'acoso' que, según ella, sufrió su pareja a las puertas de los juzgados y comparó la situación con la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

"Acosándole hasta en la puerta de un juzgado cuando un día fue golpeado por un cámara. Que yo quiero entender que no fue a propósito. De ser Begoña Gómez, esto no hubiera ocurrido. Si tú tienes un espacio de respeto con la persona que está caminando, esto no te pasa. El cámara que está tan sumamente cerca, tan sumamente cerca que ni siquiera puede tomar imágenes. Se hace para crear una nube y hacer sentir a la persona que va andando por la calle una sensación de acoso para dar mala imagen", llegó a decir la presidenta madrileña.

Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo respondió a Díaz Ayuso y le recordó que "su novio hasta donde sabemos nunca pidió entrar en coche al juzgado". En el caso de la mujer del presidente del Gobierno, añadió, sí se solicitó y "se lo concedieron porque había concentraciones de 'Hazte Oír' y porque se consideró, pero el novio de Ayuso no pidió entrar en coche", apostilló la periodista.