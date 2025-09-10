Iñaki López, sobre Ayuso: "Me parece grave que la presidenta de una comunidad ponga en entredicho el estado de derecho"

Iñaki López reacciona en este vídeo a las palabras de Nacho Cano ayer en 'El Hormiguero' y de Isabel Díaz Ayuso hoy en 'Espejo Público' donde comparten teorías de la conspiración contra el Gobierno.

Ayer, Nacho Cano estuvo en 'El Hormiguero' y lanzó todo tipo de gruesos ataques al Gobierno, al que acusa de perseguirle con el caso de la supuesta contratación ilegal de becarios mejicanos en su musical 'Malinche' e incluso de entrar en su casa para amedrentarle.

Hoy su amiga Isabel Díaz Ayuso le mostraba su apoyo en 'Espejo Público' hablando de "sentir las iras del Gobierno" y de "perder la confianza en la democracia".

En el vídeo sobre estas líneas, Iñaki López entiende que Nacho Cano, como "persona particular", pueda "hacerse ese argumento de película de Liam Neeson".

Sin embargo, en el caso de Ayuso considera "más grave que la presidenta de toda una comunidad ponga en entredicho el estado de derecho en el que vivimos".