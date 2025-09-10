Begoña Gómez declara de nuevo ante el juez Peinado, esta vez por un presunto delito de malversación

Los detalles De nuevo, la esposa del presidente del Gobierno entrará y saldrá del juzgado por el garaje por motivos de seguridad. Antes que ella declarará su asesora, también imputada.

Cuarta declaración deBegoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado en las causas en las que la investiga por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

En esta ocasión, la esposa de Pedro Sánchez declara por este último delito en la pieza separada en la que se analiza su labor al frente de la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En concreto, el magistrado quiere saber si fue ella quien eligió a su secretaria, Cristina Álvarez, y si utilizaron medios de la Presidencia del Gobierno, como el correo, para presionar a los patrocinadores y lograr financiación.

Gómez declara a mediodía y entrará y saldrá por el garaje por motivos de seguridad, a petición de Presidencia. Álvarez, por su parte, está citada a las 11:00. Ambas acudirán con sus respectivos abogados, Antonio Camacho y José María de Pablo.