Wyoming y la "paradoja" del juicio a García Ortiz: "Vamos a ver al fiscal general en el banquillo antes que a González Amador"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan en este vídeo el auto del juez Hurtado en el que impone una fianza de 150.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio por la filtración del correo de González Amador.

El juez Hurtado ha emitido hoy un auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador.

Aunque el magistrado rechaza suspenderle del cargo, le impone una fianza de 150.000 euros que deberá presentar en los próximos cinco días para afrontar posibles responsabilidades económicas en caso de ser condenado.

Wyoming recuerda con ironía que el "terrible y maquiavélico crimen" de García Ortiz es "haber filtrado supuestamente un correo electrónico para desmentir informaciones falsas".

En su auto, el juez justifica lo elevado de la fianza en la compensación económica que merecería el novio de Isabel Díaz Ayuso, ya que la difusión del mail habría llevado a que "se le considere un delincuente o defraudador confeso, sin serlo".

Wyoming reacciona en el vídeo sobre estas líneas y recuerda que fue el propio abogado de González Amador el que reconoció sus delitos fiscales: "El juez Hurtado confía en la inocencia de González Amador más que el propio González Amador", ironiza.

Sandra apunta que, según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023, este tipo de fianzas preventivas "vulneran la presunción de inocencia del acusado".

"Lo fundamental es que vamos a ver al fiscal general sentado en el banquillo y, probablemente, antes de que lo haga González Amador", una paradoja que para Wyoming está a la altura de la del gato de Schrödinger, aunque en este caso "González Amador se lo llevó muerto varias veces".