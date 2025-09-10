Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: Larry Ellison le roba el título con 393.000 millones de dólares

Los datos La empresa Oracle Corp. ha obtenido unos resultados trimestrales inesperados que han aumentado en 101 mil millones de dólares el patrimonio total de Ellison.

Elon Musk ya no ostenta el título de hombre más rico del mundo, posición que ahora ocupa Larry Ellison, cofundador de Oracle, según Bloomberg. La fortuna de Ellison se disparó tras un impresionante aumento en las acciones de Oracle, que subieron un 41% después de anunciar resultados trimestrales excepcionales. Esto llevó su patrimonio a 393.000 millones de dólares, superando los 385.000 millones de Musk. A pesar de las dificultades recientes de Musk, incluidas caídas y boicots a nivel internacional de Tesla, Ellison ha logrado desbancarlo. Musk había recuperado el primer puesto en 2024, pero lo ha mantenido poco más de 300 días.

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo. Eso no quiere decir que su fortuna no alcance cifras desorbitadas; pero sí que hay otra persona que ha conseguido ganar más dinero que él en los últimos tiempos. Ese hombre es Larry Ellison, tal y como ha anunciado Bloomberg.

Parece que sigue la caída en picado del que, hasta hace nada, fuera uno de los hombres más poderosos del mundo e íntimo amigo y colaborador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras su salida, nada silenciosa y repleta de acusaciones cruzadas, la vida se le ha complicado al magnate de la tecnología. Hasta sus empresas, sobre todo Tesla, han sufrido grandes caídas, pérdidas y hasta boicots a nivel internacional. Pese a ello, según el índice Bloomberg Billionaires, la riqueza que acumula Musk es de 385.000 millones de dólares.

Este miércoles, 10 de septiembre de 2025, Larry Ellison seha convertido en la persona más rica del mundo. Lo hace pro primera vez y se ha estrenado desbancando, nada más y nada menos, que Elon Musk. Llevaba un año liderando la lista de los seres humanos más millonarios.

Y es que, sobre las 10:10 de la mañana, en Nueva York se producía una sorpresa: la fortuna de Ellison se disparaba con 101 mil millones más. La compañía Oracle Corp. acababa de conseguir unos resultados trimestrales que superaron todas las expectativas de la empresa. Este resultado se ha trasformado en un patrimonio total de 393.000 millones de dólares. Ha dejado a Ellison por delante de Musk en la lista de Bloomberg Billionaires Index.

¿Quién es Larry Ellison?

Larry Ellison, de 81 años, es el cofundador de Oracle, una empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y software de bases de datos tanto en la nube, como de forma local. Tiene su sede en Estados Unidos. Concretamente en Austin, Texas.

En la actualidad, el hombre más rico del mundo es el presidente y director de tecnología de Oracle.

Las acciones de Oracle, que ya habían ganado un 45% en lo que llevamos de 2025 y hasta la hora de cierre de la bolsa el martes, se dispararon el 41% el miércoles, hasta 341 dólares por acción, después de que la compañía publicara un importante aumento en las reservas y diera una perspectiva agresiva para su negocio de software en la nube. Un nuevo sistema que usará tecnología de inteligencia artificial (IA).

Según Bloomberg, si la subida en Bolsa de Oracle se consolida durante este miércoles en el Nasdaq, será el mayor incremento en un solo día de una fortuna.

Hay que recordar que Elon Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez en el año 2021, pero perdió su título frente a Amazon.com Inc., de Jeff Bezos, y a LVMH, de Bernard Arnault. Eso sí, en 2024 recuperó la primera posición en la lista, un lugar que ha mantenido durante algo más de 300 días. Hasta este miércoles.