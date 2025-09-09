Junts justifica su 'no' a la reducción de la jornada laboral y rebate el discurso de Díaz: "Es la mejor manera de defender a los trabajadores"

Entre líneas La portavoz de Junts en el Congreso ha repetido una y otra vez en la rueda de prensa de este martes estar "a favor de reducir la jornada laboral". En cambio, su partido ya ha anunciado que votará en contra tumbando así la medida del Ejecutivo.

Junts ha decidido votar en contra de la reducción de la jornada laboral, argumentando que es la mejor forma de proteger a los trabajadores. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha criticado que la ley no fue negociada adecuadamente y ha afirmado que el Gobierno conocía su postura desde el inicio. Aunque Junts apoya la reducción de la jornada laboral, insiste en preservar los empleos y el bienestar. Nogueras ha señalado que la ley actual no resuelve los problemas del mercado laboral y perjudica a la clase media trabajadora. La formación ha propuesto alternativas como aumentar la productividad y reducir la burocracia, pero estas han sido rechazadas por Sumar y PSOE. Según Nogueras, la implementación de la reducción de jornada implicaría altos costos para las pymes.

Junts votará en contra de la reducción de la jornada laboral. Si este lunes por la noche ya confirmaba que lo haría, este martes, apenas 24 horas antes de la votación, ha dejado claro que se mantiene en su 'no' y lo ha justificado diciendo que "esta es la mejor manera de defender a los trabajadores".

En una rueda de prensa que ha dado esta tarde la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido que el Gobierno conocía su posición "desde el primer día". "Han cometido el error de hacer una ley que no está negociada. Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor", ha declarado.

De esta manera, aunque en la rueda de prensa de este martes ha repetido en más de una ocasión estar "a favor de reducir la jornada laboral", ha hecho hincapié en que también lo están de "preservar los puestos de trabajo y el bienestar".

Pero desde Junts parecen tenerlo claro: "la ley no resuelve los problemas del mercado laboral". Y, por eso, indican, no van a "poner en peligro a la clase media trabajadora" ni tampoco pueden "hacer una ley que perjudica al músculo de nuestro país".

"Lo pagarán los de siempre, el comercio pequeño, el taller mecánico, la peluquería, los que trabajan y se esfuerzan. Nosotros defendemos al carnicero, al peluquero. El carnicero no es el dueño de Mercadona", ha comentado Nogueras.

Cuenta, además, que la formación independentista ha propuesto distintas opciones como aumentar la productividad, recudir la burocracia, cambiar la cuota de autónomas o ampliar las horas extras para el que quiera trabajar más lo pueda hacer y cobrar. Propuestas que, dicen desde Junts, han sido propuestas sobre la mesa y han sido rechazadas tanto por Sumar como por PSOE.

"Quieren empezar la casa por el tejado y engañar a la gente", ha echado en cara Nogueras. La aplicación de la reducción para las pymes implicaría un coste de más de 1.000 euros en muchos sectores y para la administración pública apenas 15 euros por trabajador", ha añadido.