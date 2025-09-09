Ahora

Votarán en contra

Junts justifica su 'no' a la reducción de la jornada laboral y rebate el discurso de Díaz: "Es la mejor manera de defender a los trabajadores"

Entre líneas La portavoz de Junts en el Congreso ha repetido una y otra vez en la rueda de prensa de este martes estar "a favor de reducir la jornada laboral". En cambio, su partido ya ha anunciado que votará en contra tumbando así la medida del Ejecutivo.

La portavoz parlamentaria de JxCat, Miriam NoguerasLa portavoz parlamentaria de JxCat, Miriam NoguerasAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Junts votará en contra de la reducción de la jornada laboral. Si este lunes por la noche ya confirmaba que lo haría, este martes, apenas 24 horas antes de la votación, ha dejado claro que se mantiene en su 'no' y lo ha justificado diciendo que "esta es la mejor manera de defender a los trabajadores".

En una rueda de prensa que ha dado esta tarde la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido que el Gobierno conocía su posición "desde el primer día". "Han cometido el error de hacer una ley que no está negociada. Hay cosas que se pueden hacer mucho mejor", ha declarado.

De esta manera, aunque en la rueda de prensa de este martes ha repetido en más de una ocasión estar "a favor de reducir la jornada laboral", ha hecho hincapié en que también lo están de "preservar los puestos de trabajo y el bienestar".

Pero desde Junts parecen tenerlo claro: "la ley no resuelve los problemas del mercado laboral". Y, por eso, indican, no van a "poner en peligro a la clase media trabajadora" ni tampoco pueden "hacer una ley que perjudica al músculo de nuestro país".

"Lo pagarán los de siempre, el comercio pequeño, el taller mecánico, la peluquería, los que trabajan y se esfuerzan. Nosotros defendemos al carnicero, al peluquero. El carnicero no es el dueño de Mercadona", ha comentado Nogueras.

Cuenta, además, que la formación independentista ha propuesto distintas opciones como aumentar la productividad, recudir la burocracia, cambiar la cuota de autónomas o ampliar las horas extras para el que quiera trabajar más lo pueda hacer y cobrar. Propuestas que, dicen desde Junts, han sido propuestas sobre la mesa y han sido rechazadas tanto por Sumar como por PSOE.

"Quieren empezar la casa por el tejado y engañar a la gente", ha echado en cara Nogueras. La aplicación de la reducción para las pymes implicaría un coste de más de 1.000 euros en muchos sectores y para la administración pública apenas 15 euros por trabajador", ha añadido.

Las 6 de laSexta

  1. La etapa 16 de La Vuelta acaba a ocho kilómetros de meta por las protestas propalestinas
  2. Israel lanza un ataque contra líderes de Hamás en Doha, Qatar
  3. El Supremo abre juicio oral al fiscal general del Estado y rechaza suspenderle de sus funciones
  4. Alerta naranja por lluvias torrenciales en Alicante, Murcia y Baleares: colegios cerrados y decenas de incidencias
  5. El Gobierno da luz verde a la nueva ley antitabaco: prohibido el consumo de tabaco a menores y fumar en terrazas
  6. "El vídeo es solo un trocito del palizón que me llevé": el testimonio de la joven agredida en Valencia por un guardia civil