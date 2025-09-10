Ahora

Zaida Cantera, tras la declaración de Begoña Gómez ante el juez Peinado: "Conozco a asesores que con dinero público han ido de compras con la mujer de Rajoy"

Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, reacciona a la nueva declaración de Begoña Gómez ante Peinado: "Estoy un poco cansada de las tonterías de este juez", ha afirmado. En el vídeo, los detalles.

El juez Peinado ha llevado a Begoña Gómez a una nueva declaración, esta vez en el marco de la pieza separada por malversación, en la que se analiza su labor al frente de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado quiere averiguar si fue ella quien eligió a su secretaria y si se utilizaron medios de Presidencia, como el correo electrónico, para presionar a los patrocinadores y lograr financiación.

En el debate político de Al Rojo Vivo, Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, ha sido clara y mostraba lo siguiente: "Conozco a asesores que, con dinero público, cuidaban a los padres de Rajoy o que se iban de compras con su mujer".

Además, ha preguntado: "¿Qué hacen los asesores? ¿No coordinan las agendas personales y profesionales para que entre ellas no hubiera disrupciones?". "Estoy un poco cansada de las tonterías de este juez", ha rematado Cantero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención y el debate producido en el programa acerca de la nueva declaración de la esposa del presidente del Gobierno.

