EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" por las medidas del Gobierno contra el genocidio en Gaza

Los detalles El Ejecutivo estadounidense considera "preocupante" que España "haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses" prohibiendo la escala de barcos con combustible con destino a Israel.

El Gobierno de Donald Trump ve con preocupación el paquete de medidas adoptado por el Ejecutivo para frenar el genocidio en Gaza al entender que algunas de ellas podrían "limitar operaciones estadounidenses" y en último término "envalentonar a los terroristas".

"Es profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado de EEUU en un comunicado remitido a la agencia de noticias 'Reuters' en el que lamenta que se prohibirá la escala en España de barcos con combustible para el Ejército israelí y se denegará la entrada al espacio aéreo a los aviones de Estado que transporten material militar a Israel.

También le preocupa a Estados Unidos que con estas medidas, el que Gobierno de Pedro Sánchez "está dando la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén", en referencia al hecho de que el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidió con un atentado en Jerusalén en el que murió un ciudadano español y que reivindicó posteriormente Hamás.

"Estas medidas envalentonan a los terroristas", ha añadido el citado portavoz, que interpreta las acciones impulsadas por Moncloa como una legitimación de las acciones de Hamás.

Según las mismas fuentes, las bases militares estadounidenses de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) quedan excluidas de las medidas y Estados Unidos podrá usarlas para realizar suministros al Ejército israelí, puesto que el Convenio de Cooperación para la Defensa, que rige la colaboración en esta materia entre ambos aliados, no se va a modificar pese a la prohibición impulsada por Sánchez.