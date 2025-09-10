Ahora

Hay un detenido

Disparan al activista conservador y aliado de Trump Charlie Kirk en un evento en Utah Valley

¿Qué ha pasado? El incidente ha ocurrido mientras Kirk hablaba ante cientos de personas; varios vídeos difundidos en redes sociales muestran el momento del ataque.

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie KirkFotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie KirkAgencia EFE

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley. Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Noticia en ampliación

