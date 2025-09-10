Disparan al activista conservador y aliado de Trump Charlie Kirk en un evento en Utah Valley

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk

¿Qué ha pasado? El incidente ha ocurrido mientras Kirk hablaba ante cientos de personas; varios vídeos difundidos en redes sociales muestran el momento del ataque.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley. Según varios vídeos que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Noticia en ampliación