Bea de Vicente, tras el suicidio de la menor de 14 años en Sevilla: "En la mayoría de ocasiones los protocolos de los colegios están fallando"

Sevilla está conmocionada por el suicidio de Sandra, una menor de 14 años víctima de acoso escolar. La madre de Sandra denunció repetidamente la situación al colegio, pero este no activó ningún protocolo, limitándose a cambiar de clase a las acosadoras. Tras la tragedia, la familia considera emprender acciones legales. La abogada Bea Vicente subraya que los colegios tienen responsabilidad, recordando que desde 2006 la Ley de Educación les exige implementar protocolos, aunque estos fallan frecuentemente. Además, la ley del 'sí es sí' introduce cambios significativos, responsabilizando penalmente a las entidades por delitos de acoso en su ámbito.

Sevilla continúa conmocionada por el suicidio de Sandra, una menor de 14 años, víctima de acoso escolar. La madre de la joven denunció la situación al colegio en varias ocasiones, pero el centro no puso en marcha ningún protocolo.

La única medida que tomó fue cambiar a otras clases a las acosadoras de Sandra.

Tras su muerte, la familia está planteando tomar medidas legales y la abogada Bea Vicente avisa: los colegios tienen responsabilidad.

"En 2006, la Ley de Educación ya les advirtió de su responsabilidad y empezaron a implementarse los famosos protocolos", ha explicado Vicente en Más Vale Tarde. Sin embargo, alerta de que "en la mayoría de ocasiones están fallando esos protocolos".

"¿Qué ocurre ahora? Puede haber responsabilidad administrativa, se puede poner una sanción; civil, puede usted responder… Y la ley del 'sí es sí' ha provocado un cambio importantísimo porque hace responsables penales a las entidades jurídicas por los delitos de acoso que se cometan en su seno", ha declarado.

