Ahora

Acoso escolar

Bea de Vicente, tras el suicidio de la menor de 14 años en Sevilla: "En la mayoría de ocasiones los protocolos de los colegios están fallando"

¿Qué podemos esperar? El colegio de Sandra, la menor que se suicidó en Sevilla, no tomó medidas pese a las denuncias de su familia. Ahora podría enfrentar cargos penales.

protocolos acoso
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Sevilla continúa conmocionada por el suicidio de Sandra, una menor de 14 años, víctima de acoso escolar. La madre de la joven denunció la situación al colegio en varias ocasiones, pero el centro no puso en marcha ningún protocolo.

La única medida que tomó fue cambiar a otras clases a las acosadoras de Sandra.

Tras su muerte, la familia está planteando tomar medidas legales y la abogada Bea Vicente avisa: los colegios tienen responsabilidad.

"En 2006, la Ley de Educación ya les advirtió de su responsabilidad y empezaron a implementarse los famosos protocolos", ha explicado Vicente en Más Vale Tarde. Sin embargo, alerta de que "en la mayoría de ocasiones están fallando esos protocolos".

"¿Qué ocurre ahora? Puede haber responsabilidad administrativa, se puede poner una sanción; civil, puede usted responder… Y la ley del 'sí es sí' ha provocado un cambio importantísimo porque hace responsables penales a las entidades jurídicas por los delitos de acoso que se cometan en su seno", ha declarado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Arranca la reunión entre Trump y Zelenski en la Casa Blanca con la vista puesta en los misiles Tomahawk
  2. Koldo defiende a Cerdán y denuncia irregularidades ante laSexta: "Yo le conozco y no creo que haya hecho nada irregular"
  3. El presidente de BBVA descarta dimitir y cierra capítulo tras fracasar su OPA mientras el Sabadell lo celebra
  4. Miles de personas protestan en Asturias contra el peaje del Huerna: "Es un atraco y una estafa"
  5. Mazón no aclara si atenderá a la petición de la Asociación de Víctimas de la DANA de no acudir al funeral de Estado
  6. Comprar una casa, una misión casi imposible: se necesita más de una vida laboral para poder pagar la hipoteca