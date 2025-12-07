Ahora

Cultura de odio

Mujer feminista, progresista y de 50 años en adelante: Charo, ¿un nombre o una burla?

El contexto Los detractores de la izquierda la ilustran como una mujer de pelo corto, a veces teñido de azul y férrea admiradora de Pedro Sánchez.

Ilustración de 'una Charo'.
Rosario, o Charo como algunos lo conocen, es un nombre de los de toda la vida. Sin embargo, ahora es más que eso... hay quien lo usa como un adjetivo despectivo.

Para ser 'una Charo' debes cumplir unos requisitos: ser mujer, de unos 50 años en adelante, tener el pelo corto, cardado y a veces teñido de azul, ser férrea defensora de la izquierda y por supuesto, admiradora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encima de cualquier cosa.

Así es como la ilustran los detractores de la izquierda. Y es que en los últimos meses suena con fuerza en redes como X, donde lo utilizan como una burla a mujeres que defienden sus intereses políticos y el feminismo.

Alejandra García, experta en redes sociales de laSexta, explica que la primera vez que se habló de este término fue en 2011 en foros de internet. "Cuando se empezó a usar de una manera tan ofensiva fue en 2019, cuando el feminismo pasó a estar en el centro de las agendas políticas", añade.

Poco a poco, la cosa empezó a ponerse seria. El Instituto de la Mujer ya lo califica como cultura de odio y como misogia. Y frente al ataque, muchas mujeres han optado por la defensa: "Si, soy 'una Charo' y no me callo cuando algo es injusto".

Los 'Pacos' o 'Manolos'

Y del otro lado aunque con menos presencia, existe todo lo contrario: 'los Pacos', 'los Manolos' o como algunos dicen, los 'pollasviejas'. Los requisitos son los siguientes, ser hombre, de unos 50 años en adelante, con poco pelo, de pensamiento conservador, chapado a la antigua y muy critico con las posturas progresistas. En el imaginario colectivo, algo como el famoso y polémico personaje Torrente.

Sería el antónimo ideológico de una Charo. Terminos usados por los simpatizantes de ideas progresistas contra los conservadores. Incluso el propio Óscar Puente lo recogía contestando a un usuario: "Vamos a explicarle a este Paco y otros Pacos (generalemente de derechas)".

En Estados Unidos ya ocurrió algo similar, pero se les denominó Karen. Eso sí, eran todo lo contrario a las Charo: "Una mujer tradicional, que hace todo por y para el hombre, es servicial...", sentencia Alejandra García.

