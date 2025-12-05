Ahora

Memorias del emérito

Edu Galán, ironiza sobre las memorias de Juan Carlos I: "Un rey grabando un audiolibro tiene muchísimo valor a nivel histórico"

Este viernes se ha publicado la versión en audiolibro de las memorias del rey emérito. Juan Carlos I ha locutado el prólogo y el corolario. El libro fue publicado en nuestro país el pasado tres de diciembre.

Este viernes se ha publicado la versión en audiolibro de las memorias del rey emérito. Juan Carlos I ha locutado el prólogo y el corolario. El libro fue publicado en nuestro país el pasado tres de diciembre.

El rey Juan Carlos I ha puesto voz al prólogo y al preámbulo del audiolibro de sus memorias, 'Reconciliación'. "Tiene cierto valor escuchar al rey emérito diciendo afirmaciones que no se ajustan, del todo, a la realidad", señala Cristina Pardo.

"Tiene un valor histórico indudable", afirma Edu Galán. "Un rey, encima, grabando un audiolibro, también tiene muchísimo valor a nivel histórico", añade, irónico. El escritor expone que el rey "vive en una realidad absolutamente paralela con respecto a sí mismo que no solo le hace daño a él".

Pablo Montesinos confiesa que está "muy impactado" por el vídeo casero que se publicó hace unos días. "Entramos en el debate de que no podía ser cierto", recuerda. El periodista ha adquirido el libro y se lo va a leer "con muchísimo interés".

El periodista considera que Juan Carlos I "es el que más daño está haciendo a su legado". "En esta mesa, muchas veces, hemos revindicado la monarquía constitucional", indica, "y reconozco que, con vídeos como este, dices 'mejor quédese usted en su casa'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "La cosa se complica en Utiel": el mensaje de Pradas a Mazón antes de su comida en 'El Ventorro' a las 14:11 y que no tuvo respuesta
  2. Ayuso promete erradicar "cualquier mala práctica" tras el escándalo del Hospital de Torrejón pero evita romper con Ribera Salud
  3. El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras la apertura de diligencias por acoso sexual
  4. Guardiola recrimina a Abascal su "tufo machista" tras insinuar que no tiene "cintura política" y que "quizá el PP tenga que cambiar de candidato"
  5. La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital
  6. El puente de diciembre estará marcado por el calor y la niebla: los termómetros recogerán hasta 24ºC