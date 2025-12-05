Edu Galán, ironiza sobre las memorias de Juan Carlos I: "Un rey grabando un audiolibro tiene muchísimo valor a nivel histórico"

Este viernes se ha publicado la versión en audiolibro de las memorias del rey emérito. Juan Carlos I ha locutado el prólogo y el corolario. El libro fue publicado en nuestro país el pasado tres de diciembre.

El rey Juan Carlos I ha puesto voz al prólogo y al preámbulo del audiolibro de sus memorias, 'Reconciliación'. "Tiene cierto valor escuchar al rey emérito diciendo afirmaciones que no se ajustan, del todo, a la realidad", señala Cristina Pardo.

"Tiene un valor histórico indudable", afirma Edu Galán. "Un rey, encima, grabando un audiolibro, también tiene muchísimo valor a nivel histórico", añade, irónico. El escritor expone que el rey "vive en una realidad absolutamente paralela con respecto a sí mismo que no solo le hace daño a él".

Pablo Montesinos confiesa que está "muy impactado" por el vídeo casero que se publicó hace unos días. "Entramos en el debate de que no podía ser cierto", recuerda. El periodista ha adquirido el libro y se lo va a leer "con muchísimo interés".

El periodista considera que Juan Carlos I "es el que más daño está haciendo a su legado". "En esta mesa, muchas veces, hemos revindicado la monarquía constitucional", indica, "y reconozco que, con vídeos como este, dices 'mejor quédese usted en su casa'".

