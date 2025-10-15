Investigan el suicidio de una menor de 14 años en Sevilla tras precipitarse de un quinto piso al volver del colegio

¿Por qué es importante? Según publican algunos medios de comunicación de la zona, la madre de la chica había trasladado al centro educativo que su hija era víctima de acoso escolar.

En Sevilla, se investiga la muerte de una niña de 14 años que se suicidó al regresar del colegio, presuntamente tras sufrir acoso escolar. La familia había denunciado el bullying, y la Inspección Educativa está indagando lo ocurrido. La Policía Nacional también investiga el caso. La Consejería de Educación espera un informe para determinar si el colegio Irlandesas de Loreto conocía estos episodios. El centro educativo trabaja en coordinación con la Administración y ha expresado su consternación. Además, la Línea 024 ofrece ayuda a personas con riesgo de conducta suicida, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

En Sevilla investigan qué hay detrás de la trágica muerte de una niña de 14 años que este martes, al regresar del colegio, se suicidó tirándose de un quinto piso. Según algunos medios, la familia había denunciado que sufría acoso escolar por parte de unas compañeras, mientras que Inspección Educativa ya está investigando lo ocurrido. De hecho, han estado toda la mañana reunidos con el director del centro.

El suceso ocurría poco después de su salida del colegio. Una vez avisados, los servicios sanitarios se desplazaron hasta la vivienda de la menor, en el entorno de la Carretera Carmona. Allí,trataron de reanimar a la joven, sin éxito. Por su parte, según ha recogido Europa Press, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación al respecto.

Pesquisas que se suman a las mencionados anteriormente y que desarrolla la Consejería de Educación que dirige Carmen Castillo y que se encuentra a la espera del informe de Inspección Educativa. Su objetivo es el de determinar si la menor, escolarizada en el colegio Irlandesas de Loreto, había sido víctima o no de casos de 'bullying' por parte de sus compañeros y si la dirección del centro tenía conocimiento de esos episodios de acoso escolar.

Desde el centro educativo se ha expresado a través de un mensaje en redes sociales que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla.

Además, ha apostillado que a lo largo de la jornada el profesorado del colegio, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente al alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por la alumna. Por último, ha expresado su profunda consternación por el fallecimiento de la alumna y ha transmitido su pésame a la familia, además de anunciar que en los próximos días tendrá lugar una Eucaristía en el colegio en memoria de la fallecida.

024, número contra el suicidio

La Línea 024 de atención a la conducta suicida es una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.

Si bien el 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria, es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

