Ahora

Consejos para ahorrar

Donar a una ONG o comprarse un coche eléctrico: así se pueden lograr deducciones de hasta 3.000 euros con Hacienda

¿Por qué es importante? Con los precios subiendo y subiendo, la declaración de la renta puede servir para que los bolsillos se resientan menos e incluso darse algún capricho. Todo hay que hacerlo, eso sí, antes de final de año.

Monedas y billetes de euro.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ahorrar. Acción clave en España viendo cómo están los precios. Viendo cómo ha subido todo y lo que cuesta la cesta de la compra hoy en día. Viendo que se aproxima la Navidad, que llega el momento de gastar y que los bolsillos se van a resentir. Ante eso, la opción de que toque la Lotería... y también una más probable que tiene que ver con Hacienda.

Que tiene que ver con una serie de acciones a realizar para tener algún que otro ahorro en la declaración de la renta. En cosas que hacer antes de que acabe el año y así poder tener alguna que otra desgravación en cuanto a impuestos se refiere.

Una de ellas es, por ejemplo, hacer obras en casa. Porque es mejor empezarlas ya sobre todo si tiene que ver con el ahorro energético. Con eso se puede llegar a una deducción del 60%.

Y también es buena idea comprar un coche eléctrico. Lo es porque la rebaja en el IRPF puede llegar a ser de 3.000 euros.

Pero hay más. Si la hipoteca de la casa es de antes de 2013 todo lo que se amortice ayuda a ahorrar en el pago de impuestos. Además, estos días se pueden aprovechar para aportar algo más al plan de pensiones, además de tener buenas acciones como donaciones a diversas ONG que Hacienda también premia.

Incluso hay formas para el ahorro a nivel laboral, pues es buena idea negociar con la empresa que corresponda vales de comida, de transporte, cheques de guardería o seguros de salud.

Quizá el ahorro no haga rico a nadie, pero sí que es suficiente para recuperar algo de dinero y para incluso poder darse algún capricho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Extremadura, un laboratorio en clave nacional que mide el mal momento de Sánchez y el auge real de Vox
  2. Sanidad prepara una norma que "pondrá coto al ánimo de lucro" en la gestión privada de hospitales públicos como el de Torrejón
  3. La sombra de Mazón sigue manchando al PP: las víctimas de la DANA piden que renuncie al acta de diputado y Feijóo deja la decisión en sus manos
  4. Netanyahu anuncia una reunión con Trump a las puertas de la segunda fase del plan de paz en Gaza y no descarta anexionarse Cisjordania
  5. De los 8.000 euros por metro cuadrado en Plaza Catalunya (Barcelona) a los 16.000 en Velázquez (Madrid): así influye la estación de metro en el precio de la vivienda
  6. Detenido por el asesinato de una joven de 30 años en una vivienda de El Viso del Alcor, Sevilla