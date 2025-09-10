Bea de Vicente desmonta las teorías de la conspiración de Nacho Cano y Ayuso: "¿Dónde está el indicio?"

Bea de Vicente analiza el caso de la presunta contratación ilegal de becarios en el musical de Nacho Cano, ya archivado, por el que el productor acusa al Gobierno de perseguirle y desmonta su teoría: "No hay un solo nexo causal".

Ayer en 'El Hormiguero', Nacho Cano vertió todo tipo de acusaciones y teorías de la conspiración sobre el Gobierno, al que tildó de "banda criminal" e incluso acusó de perseguirle con el caso de la supuesta contratación ilegal de becarios en su musical 'Malinche'.

Isabel Díaz Ayuso le mostraba hoy su apoyo al productor musical, compartiendo este argumento e incluso hablando de "pérdida de confianza en la democracia".

En el vídeo sobre estas líneas, Bea de Vicente explica que hubo una causa judicial "iniciada por una trabajadora del señor Nacho Cano que denunciaba una serie de irregularidades" que, como apunta Cristina Pardo, "se archivó a pesar de que sigue apoyando a Ayuso".

"Como conspiración lo veo un poco flojo", comenta Iñaki López, mientras que la abogada tiene claro que "no hay un solo nexo causal": "¿Dónde está el indicio que te permita acreditar que hay una conjura del Gobierno contra ese señor?", se pregunta.