Iñaki López ironiza con Ábalos y su reivindicación del feminismo: "Es putero, pero no estigmatiza"

José Luis Ábalos ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras conceder una entrevista a 'Ok Diario' en la que se definió como feminista. Sus declaraciones han generado críticas por las contradicciones por sus conversaciones con Koldo García.

José Luis Ábalos ha concedido una entrevista a 'Ok Diario' en la que se ha reivindicado como feminista. Unas declaraciones que han generado polémica, sobre todo porque el exministro llegó a hablar con Koldo García, como se demostró tras la publicación de los audios de su conversación, de repartirse mujeres como si fueran cromos.

Además, en la entrevista aseguró sentirse bastante incómodo con el término 'prostituta'. Por otro lado, también quiso hablar de la que supuestamente fue su pareja, Jessica aseguró que la conoció dentro de "ese contexto (de la prostitución)".

Tras conocer las declaraciones del exsocialista, Iñaki López no puso evitar valora con cierta ironía sus palabras: "Es curioso porque él dice que no estigmatiza. Es putero, pero no estigmatiza".