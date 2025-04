La Justicia archiva la causa contra Nacho Cano por los becarios del musical Malinche

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa contra Nacho Cano por falta de indicios de delitos, al no encontrar pruebas de que intentara introducir irregularmente a jóvenes en España para trabajar en su musical 'Malinche'. Los magistrados han estimado parcialmente el recurso de Cano y han sobreseído provisionalmente la investigación. Consideran que los investigados no intentaron introducir clandestinamente a ciudadanos mexicanos, sino que usaron un proceso común de entrada como turistas para luego solicitar un visado de estudiante. La Sala concluye que, aunque el procedimiento puede no ser el más adecuado, no constituye un delito de tráfico ilegal de personas.