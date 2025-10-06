Bea de Vicente, a Cristina Pardo: "Yo ya me visto pensando: ¿estaré a la altura de Iñaki?"

"Si no distingues los colores, ya me dirás tú a mí por qué estás todos los días comentando los trajes de los colaboradores. ¡Si no distingues los colores!", le dice Cristina Pardo a Iñaki López.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Iñaki López presenta a todos los colaboradores que formarán parte del programa a lo largo de la tarde y, al hacerlo, se da cuenta de un pequeño detalle que le termina llamando la atención.

"Vamos en un tono fúnebre los cuatro que, en fin… elegante, que va con todo", comenta el presentador, pero rápidamente es corregido cuando le dicen que casi todos van de azul marino, el mismo color que él lleva en su americana.

"¿Lo mío no es negro? Será que he perdido capacidad a la hora de detectar los pantones", bromea Iñaki. Mientras tanto, Cristina Pardo le comenta: "Si no distingues los colores, ya me dirás tú a mí por qué estás todos los días comentando los trajes de los colaboradores. ¡Si no distingues los colores!".

Por su parte, Bea de Vicente sigue la broma y añade que, cada vez que tiene que acudir a Más Vale Tarde, piensa muy bien lo que se va a poner por si Iñaki le dice algo: "Yo ya me visto pensando: ¿estaré a la altura de Iñaki?", bromea la abogada.

