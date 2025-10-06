Ramoncín, sobre los ataques de Vox a la flotilla: "Es el lenguaje más perverso que se puede utilizar"

Vox ha arremetido contra los activistas españoles de la Flotilla de la Libertad, detenidos por el Ejército israelí cuando se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria. Desde Más Vale Tarde, Ramoncín ha criticado duramente las palabras del portavoz del partido, José Antonio Fuster.

En las últimas horas, el partido de Santiago Abascal ha dado a conocer su opinión sobre los tripulantes de la Flotilla de la Libertad, detenidos de manera ilegal por el Ejército israelí cuando se dirigían a Gaza para ofrecer ayuda humanitaria. Desde Vox califican a los activistas de la flotilla como "exhibicionistas" y los acusan de "pegarse tremendo crucero de bailoteo".

"Exteriores ha usado el dinero de los españoles para pagar unos billetes de avión a esas personas que estuvieron de crucero de bailoteo que deberían pagar de su bolsillo... ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda?", llegó a decir José Antonio Fuster, portavoz de Vox, en su última comparecencia ante los medios.

Unas declaraciones que criticó desde Más Vale Tarde el cantante y colaborador Ramoncín: "Este es el lenguaje más perverso que se puede utilizar para hablar de una cosa como esta".

