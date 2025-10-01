Ahora

Beatriz de Vicente cumple años en Más Vale Tarde: "¿Qué te apuestas a que le cantamos y nos interrumpe?"

Más Vale Tarde arranca hoy con unas divertidas felicitaciones a Beatriz de Vicente por su cumpleaños, desde Cristina Pardo animándole a no "ser ruinas" y celebrarlo, hasta Benjamín Prado y su irónico comentario.

Iñaki López y Cristina Pardo arrancan Más Vale Tarde saludando a las personas que hoy analizarán las noticias más importantes del día y con una mención especial para Bea de Vicente.

La abogada cumple hoy años e Iñaki López le felicita en el vídeo sobre estas líneas por haber "llegado a los 35". "Nada, nada, por debajo", le responde divertida Bea.

"Lo más importante es que pases un buen día y que lo celebres", comenta por su parte Cristina Pardo, que le anima a "no ser ruinas".

Benjamín Prado, por su parte, tira de ironía: "¿Qué te apuestas a que mientras le cantas el cumpleaños feliz nos interrumpe?".

