Urdangarin, sobre los "errores ajenos" que "asumió" cuando entró en prisión: "Hay un matrimonio notorio con una persona de la Casa Real..."

Iñaki Urdangarin afirma en su libro de memorias, que verá la luz en los próximos días, que al entrar en la cárcel asumió errores propios y ajenos. Esto es lo que responde cuando Jordi Évole le pregunta por esos "errores ajenos".

Fue el "yerno de España" y, en menos de 15 años, pasó a ser considerado "el chorizo de España", tal y como señala Jordi Évole en Lo de Évole. Iñaki Urdangarin lo tenía todo, pero acabó en la cárcel. El Tribunal Supremo lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por varios delitos de corrupción y delitos fiscales. La sentencia dice que utilizó su posición de privilegio por pertenecer a la Familia Real para presionar a cargos públicos y obtener contratos y beneficios.

Él sigue defendiendo su inocencia y afirma que su intención nunca fue la de delinquir. Considera su condena injusta y desproporcionada y reitera que siempre trabajó buscando el beneficio común. Señala al rey Juan Carlos como la primera persona que, mediante un favor que le pidió, acercó a las administraciones públicas al instituto Nóos. "Sin esto, no hubiera habido caso Nóos", reitera.

Cuando salió de prisión se sintió abandonado por el rey emérito, reconoce. Esperaba un gesto por su parte. Un gesto que nunca llegó. Ya antes de cumplir condena, cuando estalló el caso Nóos, el emérito, entonces rey, envió un emisario a Washington, la ciudad a la que le habían enviado junto a la infanta Cristina cuando empezaron los rumores e investigaciones, para pedirles que se divorciaran. También se lo pidió el príncipe Felipe, en una conversación telefónica que tilda de "inhumana".

En el discurso de nochebuena del año 2011, el rey aseguró que "la Justicia es igual para todos", pero él cree que no es así. En su mente todavía resuenan aquellas palabras en las que su exsuegro hablaba de "comportamiento poco ejemplar" para referirse a sus actividades en el instituto Nóos.

Es por ello que con estas memorias quiere sanar heridas, aunque no hablar con rencor de la que fuera su familia política. Eso sí, deja claro que opina que con su entrada en prisión pagó por "errores propios y ajenos". Y a todo lo anterior se refiere cuando habla de "errores ajenos". "Si yo me hubiese llamado Pedro López, a lo mejor este caso no hubiese tenido la magnitud que ha tenido y las consecuencias que ha tenido. Quizá hay un matrimonio notorio con una persona de la de la institución que hace que esto también coja unas dimensiones desproporcionadas", deja caer.

Sin embargo, para su exmujer solo tiene palabras de agradecimiento: "Doña Cristina ha sido una persona importantísima en mi vida y no me arrepiento de nada de los 24 años que hemos tenido de convivencia. Me quedo con lo bueno, con las vivencias positivas, con esa cara de la moneda en el que todo iba bien y con esa cruz, ese lado oscuro, que con ella también iba bien en ese sentido hasta que la situación se fue agotando. El resultado es altísimamente satisfactorio en este tema".

*Vuelve a ver Lo de Urdangarin parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.