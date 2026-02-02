Urdangarin defiende su inocencia tras pasar por prisión por el caso Nóos: "Soy culpable de no haber podido darle la vuelta a las acusaciones

Iñaki Urdangarin reflexiona en este vídeo sobre su condena en el caso Nóos y los años en prisión: "Me sentí muy mal de abandonar a mis hijos y estar 1000 días sin ellos. Siempre hubo la voluntad de colaborar y reparar el daño causado si administrativamente se había hecho algo mal".

Iñaki Urdangarin fue condenado por el caso Nóos a 5 años y 10 meses de prisión tras la sentencia firme del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Ingresó en prisión en 2018 y, tras cumplir parte de la pena y acceder a beneficios penitenciarios, fue progresivamente saliendo de la cárcel.

"Me sorprende que te pongas en la piel del rey emérito y reconozcas la dificultad de cómo resolver una situación así", le comenta Jordi Évole a Urdangarin, retomando el momento cuando entró en la cárcel y la situación con la infanta Cristina, donde su familia también "estaba implicada" en el sentido de "corresponsabilidad". Para Urdangarin, según dice, fue "un calvario terrible".

El exduque de Palma explica que quiere pensar que "todo el mundo quiere hacer las cosas lo mejor posible". "Puedo estar en desacuerdo con la sentencia porque es desproporcionada, pero evidentemente asumo mis errores. ¿Que mis errores eran suficientes como para ir a prisión? No", afirma, y añade que "quizás" su carácter, de "ser confiado y bien pensado en las personas" le "penalizó". "Me penalizó el no ser más analítico a la hora de incorporar a gente o tomar las decisiones con un poco más de consciencia", comenta.

Sobre si se siente culpable por el caso Nóos, Urdangarin asegura:"Me siento culpable de no haber podido defender todo lo que quería decir y no haberle podido darle la vuelta a las acusaciones. En no haber sido capaz junto con Mario, y todos los abogados que me ayudaron, en darle la vuelta.".

Y añade: "Me sentí muy mal de abandonar a mis hijos y de estar 1000 días sin ellos. Me siento mal de que los errores que haya cometido no creo que se deban de traducir en la sentencia que tuve. Siempre hubo la voluntad de colaborar, aclarar, de ponernos a disposición de la justicia, de reparar el daño causado si administrativamente se había hecho algo mal".

