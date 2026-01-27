Iñaki Urdangarin responde al discurso del rey Juan Carlos de 2011, cuando dijo que "la justicia es igual para todos": "Yo no lo creo"

Jordi Évole entrevista en el tercer programa de la nueva temporada de Lo de Évole a Iñaki Urdangarin. El que fuera yerno del rey emérito -hoy, exmarido de la infanta Cristina- habla sin tapujos de su concepto de justicia después de haber salido de la cárcel, a la que fue condenado por el caso Nóos.

"Llevamos muchos años detrás de esta entrevista", decía hace unos días Jordi Évole en Al Rojo Vivo al referirse al programa de Lo de Évole de este domingo, que contará con Iñaki Urdangarin como invitado. "Es la historia de una persona que convirtieron en cabeza de turco en su momento de una situación que vivía la Casa Real y que tenían miedo que la cosa subiese", explicaba el periodista, antes de añadir que "el escándalo del caso Nóos les sirvió para, de alguna manera, tapar algunos casos que luego afloraron".

El que fuera yerno del rey emérito -exmarido de la infanta Cristina- vuelve a situarse en el centro de la atención mediática con motivo del lanzamiento de sus memorias, previsto para febrero. No sabemos si en el libro hablará o no del rey Juan Carlos I, pero donde no tiene problema de mencionarlo es en la entrevista que podremos ver en unos días en laSexta.

Durante la conversación, el periodista rescata de la hemeroteca un fragmento del discurso que el rey Juan Carlos pronunció en la Nochebuena de 2011, poco después de que estallara el caso Nóos. "Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos", decía el emérito.

Cabe destacar que la imputación formal de Urdangarin por presuntos delitos vinculados al caso Nóos se produjo tan solo unos días más tarde, el 29 de diciembre de 2011.

Unas palabras que hoy, más de 14 años después y tras todas las informaciones que hemos sabido sobre él, adquieren un significado muy distinto al que tenían entonces. "Yo pensé: 'Esto va por Urdangarin'", deja caer Jordi Évole. "Sí, claro", confirma él, sin titubear.

"Yo no creo que la justicia sea igual para todos", concluye el exduque de Palma en el avance del programa que puede verse sobre estas líneas.

