Urdangarin desvela el favor que el rey emérito le pidió y que acercó a las administraciones públicas a Nóos: "Sin eso, no hubiera habido caso Nóos"

Iñaki Urdangarin defiende en Lo de Évole "con orgullo" al Instituto Nóos y su labor en él: "Independientemente de la causa penal dijese, trabajábamos en un proyecto con un propósito de impacto social muy alto".

Iñaki Urdangarin defiende en Lo de Évole la labor del Instituto Nóos y asegura que sigue hablando de esa etapa "con orgullo", pese a que terminó convirtiéndose en el origen de su caída judicial y personal, algo que sorprende a Jordi Évole. El exduque de Palma reivindica el espíritu y la finalidad social del proyecto que impulsó en los años previos al estallido del caso.

"Independientemente de la causa penal dijese, trabajábamos en un proyecto con un propósito de impacto social muy alto", afirma Urdangarin, convencido de que el Instituto Nóos nació con una voluntad genuina de aportar valor a la sociedad desde el ámbito del deporte, la gestión y los grandes eventos.

En la junta directiva del instituto figuraba la infanta Cristina, un hecho que añade una dimensión institucional al proyecto. Jordi Évole le pregunta por qué sigue defendiendo Nóos y Urdangarin insiste: "Tengo la sensación de que las cosas estaban bien hechas. La voluntad, el espíritu, era auténtico y tenía proyectos que aportaban un valor importante a la sociedad".

La intervención del rey Juan Carlos

Según explica, en sus inicios Nóos trabajó exclusivamente con empresas privadas, en el ámbito de la consultoría estratégica. Fue más adelante cuando llegaron las administraciones públicas, a raíz de una intervención directa del rey Juan Carlos, tal y como relata en su libro de memorias, que sale a la venta este mes de febrero.

"Va a haber Copa América de vela en Valencia, igual podríais echar una mano", le trasladó el monarca, según cuenta Urdangarin. La Comunitat Valenciana había peleado por la sede y, con la elección casi cerrada, apareció la opción de que Nóos ayudara a maximizar el impacto del acontecimiento

Urdangarin asegura que el rey le preguntó si podía ayudar y aconsejar a las instituciones implicadas. Reconoce que podría haber rechazado el encargo, pero defiende que era "un proyecto súper atractivo" y alineado con los valores y capacidades del instituto. A partir de ese momento, Nóos comenzó a trabajar con administraciones públicas... y dinero público.

"Yo no era consciente de esta situación tan diferente con respecto a la empresa privada. Me di cuenta luego", admite. Con el paso del tiempo, reconoce que no supo calibrar las implicaciones de ese cambio: "Nunca me hubiese imaginado las connotaciones que podría tener. Si no nos hubiésemos acercado a las administraciones públicas no hubiera habido caso Nóos".

El sombrero de 'yerno del rey'

Durante esos años, el instituto no tuvo problemas económicos y mantuvo numerosas reuniones con responsables políticos. Sobre cómo era percibido en esos encuentros, Urdangarin reflexiona: "Yo no sé si estaban viéndome con el sombrero de 'yerno del rey emérito'".

Él sostiene que su actitud era otra. "Yo iba con el rol de 'aquí traemos unas ideas y queremos trabajar para tu Comunidad'", explica. Cuando Évole le pregunta si iba con la mentalidad de "aquí vamos a sacar una pasta que lo vais a flipar", responde tajante: "Ni muchísimo menos".

Urdangarin defiende que los proyectos se cobraron a precios de mercado y que "nunca ha existido voluntad de delinquir". Niega además haber utilizado su posición para presionar a dirigentes políticos, como en el caso relatado por Fernández Vara, del que asegura no tener constancia.

La sentencia del Caso Nóos

Iñaki Urdangarin fue condenado por el caso Nóos a 5 años y 10 meses de prisión tras la sentencia firme del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Ingresó en prisión en 2018 y, tras cumplir parte de la pena y acceder a beneficios penitenciarios, fue progresivamente saliendo de la cárcel.

