Urdangarin, de "yerno de España" a "chorizo de España": "Soy el eslabón más débil. Atacarme a mí era mucho más fácil que atacar a otro lado"

Tras repasar en el primer episodio de Lo de Évole cómo empezó su relación con la infanta Cristina y todo lo que ocurrió tras su matrimonio, Urdangarin relata en este segundo capítulo la 'cruz' de su cuento de hadas sin final feliz.

El cuento de hadas de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina estaba llegando a su final, y no fueron felices y comieron perdices, precisamente. Así lo reconoce el propio Urdangarin en Lo de Évole en un doble programa en el que destapa su 'cara' y su 'cruz'.

Tras haber repasado detenidamente cómo fueron sus inicios en la Familia Real después de casarse con Cristina y reconocer que moverse en este tipo de sociedades le hizo perder el norte y los valores, el exduque de Palma rememora qué fue lo que ocurrió en el Instituto Nóos, cómo fue apartado de allí por la Casa Real y cómo le impusieron a él y a doña Cristina un "cordón sanitario" que llegó hasta Washington.

Del "yerno de España" al "chorizo de España"

En este segundo capítulo se mete de lleno en esa 'cruz' que aún le pesa. "Tiene que ser muy jodido pasar de haberte sentido el yerno de España a convertirte, en términos populares, en el chorizo de España", le refiere Évole. Urdangarin reconoce que es "complicado".

"Soy el eslabón más débil. Atacarme a mí era mucho más fácil que atacar a otro lado", afirma, convencido de que su posición lo convirtió en el blanco principal cuando estalló el escándalo.

En apenas 15 años, pasó de conocer a la infanta Cristina y vivir el momento de mayor popularidad, a ser la primera persona de la Familia Real señalada públicamente por un caso de corrupción. Jordi Évole subraya que hasta entonces no se había publicado nada de lo que hoy se conoce sobre el rey emérito. En aquel momento, todo iba contra él.

"Todos los golpes iban hacia mí y yo había hecho las cosas lo mejor posible", responde Urdangarin, defendiendo que siempre tuvo la voluntad de corregir cualquier posible irregularidad. "Si había algún error administrativo, lo quería subsanar", añade, insistiendo en que no se sintió protegido cuando la situación se volvió insostenible. La presión mediática y judicial se concentró casi exclusivamente en su figura.

De ser intocable a la "barra libre"

Évole apunta que con él se produjo un fenómeno que más tarde afectaría a otros miembros de la Familia Real, como el rey emérito: el paso de ser intocable a la "barra libre". "Hubo un momento que de Urdangarin se podía decir lo que quisieses, que no pasaba nada", señala el periodista.

Urdangarin reconoce esa sensación con dolor: "Te pueden poner cualquier adjetivo, cualquier medalla negativa. Sí, había barra libre. Duele", admite, describiendo el impacto personal de verse sometido a un juicio público permanente.

El "sufrimiento" de la infanta Cristina

El exduque de Palma se detiene especialmente en el sufrimiento de la infanta Cristina durante aquellos años. "Lo llevaba muy mal", asegura, diferenciando su propia experiencia de la de su entonces esposa. "Para mí ha sido un calvario terrible", dice, en referencia a los años previos a la condena, el paso por prisión y el proceso posterior de recuperación.

Pero subraya que, para ella, la situación tenía una complejidad añadida. "Yo estaba casado con ella y esto sucede por esta razón, y tu padre es tu padre, pero también el rey", explica, aludiendo al conflicto permanente entre los vínculos familiares y el peso institucional.

"Es tu hermano, pero es el príncipe de Asturias. Es tu madre, pero...", enumera, describiendo esos "dobles roles" que, según él, marcaron todas las decisiones. Una tensión que resume con una reflexión final, poniéndose en los zapatos del rey emérito en aquella época: "¿Cómo vas a tomar la decisión? ¿Como padre o como rey? Tiene que ser muy difícil".

