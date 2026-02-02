Cristina hablaba a su familia de Iñaki Urdangarin como "el relojero de Vitoria": "Entre los hermanos dijeron esto y se debieron de entender"

Iñaki Urdangarin recuerda en este vídeo su primer encuentro con la familia real: un contacto "muy bueno, lleno de preguntas y admiración" con doña Sofía y "muy cercano" con el rey Juan Carlos, con quien confiesa "haberse reído mucho".

Jordi Évole conversa con Iñaki Urdangarin sobre la época de "clandestinidad" que vivió con la infanta Cristina antes de que su relación fuera oficial. "Tengo entendido que cuando Cristina hablaba con su familia mencionaba al 'relojero de Vitoria'", comenta Évole. Urdangarin explica que esto ocurrió "al principio", cuando quiso explicar la situación que estaba viviendo con ella: "No sé de dónde viene la expresión, entre los hermanos dijeron eso y se debieron de entender. Lo hablamos muchas veces, pero no recuerdo el verdadero origen".

El exduque de Palma también relata cómo fue el día que conoció a su suegro, el rey Juan Carlos. Según recuerda, se organizó un fin de semana en el que primero conoció a doña Sofía, tal y como lo quiso Cristina y su entorno."Un primer contacto muy bueno, de mucha curiosidad, mucha admiración, muchas preguntas, honesto y transparente", señala. Sobre el rey, comenta: "Como persona, sin ejercer, es muy cercano, le gusta el deporte y enseguida encuentras canales de comunicación para hablar con él. No sé si ese primer día fue gracioso, pero yo me he reído mucho con él".

Évole le recuerda a Urdangarin que, para muchos españoles fue un "enviado especial", a un entorno donde los medios no suelen tener acceso: "Había momentos familiares de mucha normalidad y se trataban temas que no se discuten en todas las mesas de los españoles. Pero también había momentos de relajación y de risas".

Sobre la vida cotidiana en el palacio, Urdangarin asegura que es mucho más sencilla de lo que se imagina: "Normal, Jordi, de verdad. Los temas de conversación son noticias que todos leemos; ellos tienen buena información, la comparten y dan su opinión. No es nada palaciego como te puedas imaginar. No es aquello de cada uno en una punta, son sillas normales, el rey no tiene ningún trono para comer".

