Urdangarin desvela que el príncipe Felipe le pidió que se divorciara de la infanta Cristina cuando estalló el caso Nóos: "Era todo inhumano"

Cuando estalló el caso Nóos, la Casa Real presionó a Urdangarin y a la infanta Cristina para que se divorciaran. El rey Juan Carlos llegó a enviarles un emisario a Washington. Tras este intento fallido, llegó el turno del entonces príncipe Felipe.

Tras ser apartados del Instituto Nóos y enviados a Washington en lo que Urdangarin califica como un "cordón sanitario" de la Casa Real, la presión sobre él y la infanta Cristina se intensificó. La decisión de enviarles al extranjero llegó después de que estallara el caso Nóos. Así lo cuenta el exduque de Palma en Lo de Évole.

El emisario del rey

Cuando ya estaban residiendo allí, les sorprendió la visita de un emisario enviado por el rey Juan Carlos. Era Fernando Almansa, entonces jefe de la Casa Real. Según relata Urdangarin en la entrevista con Jordi Évole, el encuentro estuvo marcado por la tensión.

"Primero nos vino a decir como que no nos estábamos enterando de nada de lo que estaba ocurriendo allá cuando era mentira, porque teníamos información de primera mano en todo momento. Luego viene a solicitar que nos divorciemos en ese mismo momento para poner otro cordón sanitario a la situación. 'Que Iñaki se defienda solo'. Fue muy triste, muy muy triste, la verdad", narra.

Urdangarin recuerda que su entonces mujer se mantuvo firme y protectora: "Cristina explota y le dice: '¿Tú te estás oyendo? No ha hecho nada malo, nada. ¿Y venís a pedir la cabeza de mi marido?'". La postura de la infanta mostró su apoyo incondicional y dejó claro que no aceptarían una imposición externa.

"No nos íbamos a divorciar en ese momento. Por un agente tan externo no podemos romper un proyecto que estaba en pleno desarrollo, con cuatro hijos y con todo por el medio", explica en el programa de LaSexta.

La llamada del príncipe Felipe

Dos días después, el príncipe Felipe intervino telefónicamente, reforzando la idea de que se apartaran para proteger la institución. "Era todo inhumano, todo lo contrario al concepto de familia que yo tenía", recuerda Urdangarin en su libro -que saldrá a la venta este mes y que Évole lee en alto- sobre aquella llamada, aunque mantiene que valoraba la buena relación que siempre tuvo con Felipe.

El exduque de Palma contextualiza en sus memorias la presión dentro de la lógica de defensa de la Corona. "La casa no puede hacer nada por ti. Ahora es mejor que te apartes. Piensa que en determinados círculos no te beneficia estar relacionado con la Corona. Y por otro lado, hay que proteger la institución", transcribe la conversación con el entonces príncipe, con quien, destaca, mantenía muy buena relación. Incluso fue él el encargado de comprar el anillo de compromiso para doña Letizia.

La reina Letizia no aparece en sus memorias. "No tenía un excesivo contacto con ella", explica.

