Iñaki Urdangarin, sobre los inicios de su relación con la infanta Cristina: "Fue valiente al apostar por mí"

"¿Qué te gustó de la infanta Cristina?", pregunta Jordi Évole a Iñaki Urdangarin. El exyerno del rey emérito elogia a su expareja y recuerda los inicios de su relación, las bromas del vestuario y las sospechas de sus amigos.

La boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin fue retransmitida en directo. La vieron 10 millones de españoles y fue realizada y dirigida por Pilar Miró, recuerda Évole en este programa de Lo de Évole. Había entonces auténtico furor en las calles de Barcelona con este evento real, algo que ellos vivieron con "agradecimiento y satisfacción". "Fue un momento espectacular, para nosotros y para la ciudad. Sentimos mucho el cariño", comenta el exyerno del rey emérito.

Un cuento de hadas que comenzaba con esta película que fue la boda real... pero que no tuvo final feliz.

"Doña Cristina fue valiente al apostar por mí"

Urdangarin recuerda en el programa de laSexta otros tiempos mejores, los de su noviazgo con la infanta. "¿Qué te gustó de ella?", quiere saber Jordi Évole. "Que una persona como ella, con el estatus que tenía, fuera una persona cercana, inteligente, bondadosa, buena persona. Y yo creo que valiente, ¿no? No sé cuáles eran las expectativas conmigo, pero fue valiente en apostar por mí", responde él sin dudar.

También apostó por él cuando permaneció a su lado durante el proceso del caso Nóos, cuando su familia ya le había pedido que se divorciaran. "¿Venís a por la cabeza de mi marido?", estallaba cuando un emisario de su padre, el rey Juan Carlos, les pidió que dieran por finalizado su matrimonio.

Los inicios de su noviazgo

Pero hubo un tiempo en el que su relación no fue pública. Tuvieron que vivir su incipiente proyecto de pareja en la. Tenían que hacer "malabarismos" para poder verse debido a la "presión mediática", una etapa "nada agradable" para él.

Para poder ver a la infanta Cristina, tenía que meterse en una furgoneta, que iba a buscarlo tras los entrenamientos al Palau. "Salía de entrenar en una furgoneta y esperaba cerca de la Carretera de las Aguas a que las cosas estuviesen limpias, por así decirlo. Como decían: 'Está limpia la entrada' o 'No está limpia la entrada'. Y, entonces, entrar (en su apartamento de Sarrià). Para poder, yo que sé, cenar", rememora. No les pillaron. Hoy presume de que no hubo una foto de los dos juntos antes de su compromiso. Más de 20 años más tarde sí que le pillaron los fotógrafos, pero no con Cristina, sino con Ainhoa Armentia.

La reacción de sus amigos

Cuando su relación con doña Cristina fue pública, el vestuario le recibió con bromas. "Encontré un equipo y un vestuario cerrando filas en que todo nos fuera bien. [...] Me sentí muy bien protegido por todos".

Pero hasta entonces, no les había podido decir nada. Ni a sus compañeros de equipo ni a sus amigos más cercanos. Su amigo Jaume se enfadó con él porque no dejaba de poner excusas para no quedar. "Llegó a pensar que yo estaba pasando alguna crisis de algún tipo y que realmente a mí me pasaba algo. Llegó a enfadarse conmigo", recuerda. ."Sospechaba que yo incluso podía haber salido del armario. Sí, que no quería; a lo mejor, no sé, que estaba buscándome a mí mismo", dice entre risas.

