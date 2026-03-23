La reacción de Pedro Sánchez tras su conversación con Marc Giró y Jordi Évole en Lo de Évole: "Gracias por compartir conmigo unas risas"

El presidente del Gobierno fue el invitado sorpresa de Lo de Évole anoche, un programa doble especial que sirvió para que Jordi Évole le diera la bienvenida a laSexta a Marc Giró. Pedro Sánchez no ha dudado en comentar el momentazo a través de X.

No, no es una broma (aunque lo parezca): anoche, Pedro Sánchez se coló literalmente en Lo de Évole como invitado sorpresa vía telefónica. Así lo avisaba el propio Jordi Évole a través de un tuit. "A la fachosfera le puede petar la cabeza", pronosticaba.

Él fue el encargado de obrar el milagro marcando su número con un objetivo muy concreto: que Marc Giró le diera esas "explicaciones" pendientes tras hacer las maletas en RTVE y aterrizar en laSexta, esta, nuestra casa.

🡆 El vídeo de la conversación telefónica completa entre Pedro Sánchez, Marc Giró y Jordi Évole, en Lo de Évole

La reacción de Giró fue oro puro. "¡¿Qué?!", soltó al escuchar la voz del presidente al otro lado del móvil, entre incrédulo y absolutamente descolocado. Sánchez no perdió la oportunidad de ajustar cuentas con Évole por no invitarle esta temporada, aunque el periodista se defendió rápido: lo intentó, pero desde Moncloa, silencio administrativo.

Eso sí, el que tampoco se libró fue Giró. "Me he enterado por las noticias de que te has ido", le lanza el presidente. Y él, fiel a su estilo, responde sin arrugarse el traje: "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?".

Entre risas y pullas elegantes, Sánchez le desea lo mejor en su nueva etapa y que "el tiempo no le cambie", mientras Évole se viene arriba proponiendo fichajes imposibles para RTVE (hola, Iker Jiménez) y sugiriendo un presidente más todoterreno televisivo, más "sandunguero".

Por si faltaba algo, Giró remata con dardo político: "¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres, también a nivel internacional, mejor te va a ti y mejor nos va a todos, compañero?". También se declara fan de Begoña Gómez y le manda un beso.

Un momentazo televisivo que ya circula como pólvora y que el propio Sánchez ha celebrado en redes: "Gracias a Jordi Évole y Marc por compartir conmigo unas risas. Qué importante es el humor en nuestras vidas. ¡Toda la suerte, Marc!".

Las reacciones, como era de esperar, no han tardado en llegar: aplausos, críticas y una "fachosfera" que, tal y como predijo Jordi, no daba crédito.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.