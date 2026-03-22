Marc Giró, al director de Atresmedia cuando fichó por laSexta: "Soy un pingüino. No me pidas que rebuzne o dé leche"

El pingüino ha llegado a laSexta. Y un pingüino hace 'pingüinadas', no rebuzna ni da leche ni cocina magdalenas. Así de claro se lo dejó Marc Giró al director de Atresmedia y así lo cuenta en Lo de Évole.

Marc Giró desembarca en laSexta y asegura que, a pesar de saber que tiene a todo el mundo cabreado -"fachas y gente de izquierdas"- está cómodo en esta situación. El cómico, que pronto estrenará su programa -llamado Cara al Show- en la cadena de Atresmedia, sabe dónde se ha metido y también ha dejado claro a quién estaban contratando antes de firmar absolutamente nada.

Así lo cuenta en este doble programa de Lo de Évole con el que el presentador le da la bienvenida, no solo a laSexta, sino también a eso de tener cabreado a todo el mundo. "Sabes la complejidad de un grupo como el nuestro. Complejidad entendida como pluralidad. Tenemos Antena 3, laSexta, Onda Cero, Melodía FM, La Razón...", comienza a enumerar el entrevistador.

Marc Giró responde con claridad y sin pelos en la lengua: "Yo tengo la sensación de que al grupo Atresmedia y a toda España, a todos, nos vendría bien un punto de encuentro tirando un poco a progresista". Una frase que suelta con seriedad pero que termina con un gesto cómico y exagerado, fingiendo que se despide antes de llegar: "Muchas gracias a todos, ha sido un placer".

Un pingüino que hace 'pingüinadas'

"A ver si nos entendemos con esto", dice con preocupación. "Jordi, a ver, te voy a decir una cosa: aquí, el problema, no lo tengo yo", sentencia. "El problema", según él, "lo tiene Atresmedia". Él ya se lo dijo al director de la cadena, desvela. "Ustedes han contratado a un pingüino. Saben lo que contratan. Y los pingüinos, hacen de pingüino. Entonces, no me vayas a llamar pidiéndome que rebuzne o te dé leche", advirtió.

Eso sí, pide "paciencia", pero insiste: "Si tú has contratado a un pingüino, tendrás 'pingüinadas'". Por eso no quiere que nadie le llame pidiendo que haga "magdalenas". "¿Cómo va a hacer un pingüino magdalenas?", pregunta mientras mueve sus aletas imaginarias.

"Atresmedia sabe lo que tiene, lo que ha contratado, y eso está en el contrato perfectamente", sentencia.

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