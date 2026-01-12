Marc Giró ficha por Atresmedia y ya prepara su primer proyecto para laSexta

Los detallesAtresmedia refuerza su apuesta por el talento e incorpora a uno de los presentadores y comunicadores más valorados y carismáticos de la televisión actual, que se pondrá al frente de un nuevo formato que laSexta estrenará en 2026.

Marc Giró, destacado presentador, periodista y escritor, se une a Atresmedia, el grupo audiovisual líder en España. Conocido por su talento y carisma, Giró debutará en laSexta en 2026 con un nuevo formato. Nacido en Barcelona en 1974 y licenciado en Historia del Arte, ha desarrollado una destacada carrera en televisión y radio, participando en programas como Late Xou y Està Passant. Además, ha colaborado en medios como RAC1 y publicaciones como Marie Claire. Ganador del Premi Nacional de Comunicació y el Premio Ondas en 2023, Giró se suma a un equipo de comunicadores de la talla de El Gran Wyoming y Jordi Évole. laSexta, reconocida por su mezcla de actualidad y entretenimiento, ha consolidado programas emblemáticos como El Intermedio y Salvados.

Giró es actualmente una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector, gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. Su primer proyecto para Atresmedia verá la luz en 2026 en laSexta.

Marc Giró (Barcelona, 1974) es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como Late Xou (RTVE) o Està Passant (TV3).

En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. También trabaja en medios como RAC1 y ha escrito en publicaciones como Marie Claire, o el Diari Ara. En el pasado, también ha colaborado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de Zapeando, Espejo Público o presentando las precampanadas de FelizAño Neox.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023).

Giró comenzará su nueva etapa profesional dentro de Atresmedia en laSexta, con un nuevo formato que verá la luz en este 2026. Formará parte de un inigualable plantel de presentadores y comunicadores de la talla de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.

laSexta, referente en actualidad e información, también ha construido a lo largo de los años un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Su oferta se caracteriza por combinar actualidad, humor, análisis social y mirada crítica, todo desde un tono cercano y dinámico que conecta con una audiencia exigente y plural.

El entretenimiento en laSexta no es solo espectáculo: formatos como El Intermedio, Zapeando, Aruser@s o Lo de Évole han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, abordando la realidad desde una perspectiva honesta, inteligente y con mucho sentido del humor.

A lo largo de su trayectoria, la cadena ha demostrado una fuerte capacidad para generar programas que marcan agenda y forman parte del debate social, sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible. Es ese equilibrio lo que define el ADN del entretenimiento de laSexta.

Tanto en entretenimiento como en actualidad, a lo largo de casi dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como Salvados, Pesadilla en la cocina, El Objetivo, Lo de Évole, Más vale tarde, Al rojo vivo, Jugones, El intermedio o Aruser@s.

