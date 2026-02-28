Manu Sánchez, a quien critica que la gente de izquierdas coma marisco: "¿Por qué le preocupa tanto a la derecha nuestro ácido úrico?"

El conocido cómico reflexiona en este programa de Lo de Évole, grabado en un famoso teatro de Sevilla, sobre la situación política en nuestro país y bromea sobre los prejuicios de la gente de derechas sobre las personas de izquierdas.

Mordaz, rápido y con más peligro que un ataque de risa para Jordi Évole, Manu Sánchez se cita este domingo con el presentador en Lo de Évole para convertir una entrevista en un espectáculo de variedades. El escenario: el mítico Cartuja Center CITE. El aforo: hasta la bandera.

Entre el público, pesos pesados de la política nacional, como María Jesús Montero y Juan Manuel Moreno Bonilla.

La charla arranca con aviso previo. "En dos semanas se te han ido el papa y Mujica, yo no tengo muy claro eso de que me entrevistes", le escribió el cómico a Évole antes de grabar. No olvidemos que tras su encuentro murió también Pau Donés. Y claro, el gafe preocupa. "Nada más que vea yo que Juan y Medio se resfríe...", bromea Manu, acordándose de otro de los protagonista de la pasada temporada.

El corazón de la conversación gira en torno a esa gran preocupación nacional: las gambas ideológicas. "Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y me gusta más el marisco que el puré de patatas", suelta. "Hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son solo para ellos", remata. De ahí la gran pregunta: "¿Por qué le preocupa tanto a la derecha nuestro ácido úrico?".

Manu defiende sin complejos un "socialismo de yate y chalé". Sí, yate. "Tengo un yate en Puerto Banús. Con dos cojones". Porque, según explica, conquistar espacios que no eran para él "ni por sangre ni por origen" es también "reventar el sistema desde dentro".

Entre chiste y chiste, también hay espacio para uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de cáncer testicular. Pero lo cuenta como solo él sabe: "Fui con mi mejor amigo y me dijo: 'Por cierto, ¿sabes otro que se está muriendo?'". El teatro se viene abajo entre risas y aplausos. Porque si algo demuestra la noche es que el humor, cuando aprieta, aprieta fuerte.

Pero si alguien corre peligro en el escenario no es el invitado. Entre carcajada y carcajada, Évole sufre uno de sus ya célebres episodios de cataplexia. Foto fija del país, según Manu: "Un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir".

Este domingo, a las 21:30 h en laSexta, Sevilla se convierte en capital mundial del chiste político y costumbrista.

Este domingo, en Lo de Évole: Manu Sánchez, a partir de las 21:30 h, en laSexta. Y después, Lo de Juan y Medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.