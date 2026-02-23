Manu Sánchez confiesa a Jordi Évole que tiene "un yate en Puerto Banús": "Creo en un socialismo de yate y chalé"

Jordi Évole viaja de Asturias, donde se ha encontrado con Juan José Millás, a Andalucía para compartir espectáculo con el humorista Manu Sánchez, uno de los cómicos de izquierdas más reivindicativo de nuestro país.

Este domingo, a las 21:30 h en laSexta, Lo de Évole se viste de gala... y de humor del bueno. El invitado es, como puede verse en el vídeo promocional sobre estas líneas, Manu Sánchez, que se cita con Jordi Évole nada menos que sobre el escenario del Cartuja Center CITE, con el patio de butacas lleno hasta la bandera. Vamos, que no cabe un alfiler... ni aunque venga con invitación oficial.

Y hablando de invitaciones: entre el respetable se encuentran la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Duelo de pesos pesados, pero el que reparte golpes (de risa) es Manu.

Porque al cómico no le intimida quién esté mirando. Él ha venido a confesar. Y confiesa fuerte: "Tengo un yate". "En Puerto Banús", añade. "Con dos cojones", se aplaude.

El público ríe, los políticos respiran (o no) y Manu remata la faena: conquistar espacios que "no eran para él ni por sangre ni por origen" es, dice, "reventar el sistema desde dentro". Y si el sistema tiene amarre en Marbella, mejor que mejor.

"Creo en un socialismo de yate y chalé", proclama. Y el público aplaude.

