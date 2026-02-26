Manu Sánchez: "Hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son solo para ellos"

Manu Sánchez protagoniza el próximo programa de Lo de Évole que se emitirá en laSexta este domingo. Un encuentro muy especial, que se produce en un conocido teatro de Sevilla, en el que el cómico hará gala de su peculiar sentido del humor para hablar de izquierdas y derechas.

Mordaz, de izquierdas, con un sentido del humor para morirse de risa y una lengua rápida capaz de desarmar a cualquiera. Así se presenta Manu Sánchez, el invitado del próximo programa de Lo de Évole, sobre el escenario del Cartuja Center CITE, que está lleno hasta los topes. Entre el público se encuentran algunos rostros conocidos del mundo de la política, como María Jesús Montero o Juan Manuel Moreno Bonilla.

A su lado, Jordi Évole conduce esta hilarante conversación que versa, en gran parte, sobre las reflexiones cargadas de humor político que el cómico hace acerca de la izquierda y la derecha de nuestro país.

"Yo trabajo mucho, pago el máximo de impuestos y me gusta más el marisco que el puré de patatas", sentencia, dejando claro que no tiene que pedir perdón ni permiso para hacer lo que quiera, por mucho que moleste a cierto sector de la sociedad.

"Hay mucha gente de la derecha que cree que las gambas son solo para ellos", sentencia, evidenciando, por si a alguien le hiciera falta, que no es así en absoluto. "Me encanta que nuestros sindicalistas coman gambas", remata.

El domingo, en Lo de Évole: Manu Sánchez, a partir de las 21:30 h, en laSexta. Y después, Lo de Juan y Medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.