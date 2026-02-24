El comentario del amigo de Manu Sánchez cuando le soltaron "la bomba del cáncer": "¿Pues sabes de otro que se está muriendo?"

El humorista protagoniza el próximo programa de Lo de Évole. Un encuentro muy especial sobre el escenario del Cartuja Center CITE de Sevilla en el que reflexiona sobre su condición como cómico de izquierdas y habla sin tapujos sobre el momento en el que supo que tenía cáncer.

Manu Sánchez y Jordi Évole comparten escenario sobre las tablas del mítico Cartuja Center CITE de Sevilla en el próximo programa de Lo de Évole, que se emite este domingo en laSexta.

En este peculiar encuentro, además de declarar que cree en "un socialismo de yate y chalé" y reivindicar que la gente de izquierdas coma gambas libremente, el cómico habla también de un momento muy delicado de su vida: cuando le diagnosticaron cáncer testicular.

"Fui con mi mejor amigo y me dijo: 'Por cierto, ¿sabes otro que se está muriendo?'", comenta haciendo reír al público que abarrota el espacio, lleno hasta la bandera.

A su lado, el presentador se carcajea de tal manera que pierde el conocimiento. Su cataplexia vuelve a hacer de las suyas. "Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir".

El domingo, en Lo de Évole: Manu Sánchez, a partir de las 21:30 h, en laSexta. Y después, Lo de Juan y Medio.

